Von Hans-Joachim Müller

Die Kunst war unter Tage. Ist schwarz geworden, schwarz wie nie. Und scheut das Licht, das so viel Wesen macht. Was sind die lichtsüchtigen Schwarzmalereien eines Ad Reinhardt, eines Kasimir Malewitsch gegen die Schwarzabgründe des Jannis Kounellis?

Stollen, Flöze. Die Kunst, die von weit unten kommt. Ein Kohlenbecken, Stahlblech zur Box gefaltet, gefüllt mit Schlacken, faustgroß und glimmrig glänzend. Hieß damals, 1967, noch "Carboniera", was an die Feuerschalen denken ließ, um die sie hocken in ihren heizungslosen Häusern und tapfer warten, bis der Mittelmeersommer wiederkommt. Heute: "ohne Titel". Könnte auch Opferstelle sein. Altar für den Grundstoff, aus dem einst die Triumphe des industriellen Fortschritts waren. Oder meint "ohne Titel" Rest, Reserve, Lager, Ladung?

Die Ladung führt das Frachtschiff Ionion, das dieser Tage im Hafen von Athen festgemacht hat. Ein bulliger Kahn, der zum Stolz der christlichen Seefahrt nicht mehr viel beitragen wird. Zur Galerie taugt er allemal. Über ein Fallreep steigt man vom Quai von Piräus in den Schiffsbauch hinunter, wo früher die Container vertäut waren und jetzt die schwarze Kounellis-Kunst ein dunkles Asyl gefunden hat. Christos Joachimides, der gebürtige Grieche mit Wohnsitz in Berlin, hat Jannis Kounellis, den gebürtigen Griechen mit Wohnsitz in Rom, zu seiner vielleicht intensivsten Ausstellung verführt.

Obschon der Unterwasserladeraum mit seinen Schweißnähten und furunkelartigen Nieten nur die weniger fragilen Stücke zugelassen hat, macht die Ausstellung den Eindruck von Rückblick, wirkt sie massiv, auch gewaltsam gegen die fließende Dynamik des Werks inszeniert. Kounellis’ Objekte, Installationen und Räume sind meist Durchgangsarbeiten gewesen mit weichen Rändern zur jeweils nächsten Arbeit. Immer wieder hat er Motive aufgenommen, sie in neue Zusammenhänge gebracht. Schon die "Zeichen"-Bilder der fünfziger und sechziger Jahre sahen wie Kinoleinwände aus, über die sich Ziffern und Buchstaben schoben. Und diese unmerkliche Gleitbewegung war ihnen viel wichtiger als die semantische Ruinenlandschaft, die sie dabei vorführten. Nun ist alles wie festgehalten. Alles ist festgeschraubt und festgeschweißt. Unverrückbar fest an seinem Platz. Als sei das schon immer so gewesen. Als läge das rohe Ei seit Menschengedenken auf seiner stählernen Konsole und habe alle Stürme dieser Welt überstanden. Und dem Gipskopf schösse nie gelöscht und unlöschbar die ewige Flamme aus dem Ohr. Und Flamme, Gipskopf, Ei und stählerne Konsole gehörten zum unverzichtbaren Inventar. Zu den Einbauten des Gefährts, das ja auch kein Gefährt mehr ist, das vor seinem abgemachten Schrottschicksal noch ein paar Wochen in den Hafenwellen schaukeln darf. Und dabei die zweimal elf Pendel in Schwingung bringt, die Kounellis zu einem neuen namenlosen Stück aufgehängt hat. Aber Bewegung ist auch das nicht. Nur sanftes Hin und Her im Rhythmus des Meeres, der kein Ende hat und keine Erschöpfung kennt.

Die offene Form des Werks, seine Reaktionsbereitschaft, seine Lust, gefundene Bilder neu zu erfinden, gedachte Gedanken noch einmal zu denken, scheinen geronnen, erstarrt zur Szene mit subtil verteilten Plätzen auf der Bühne. Das Werk besieht sich selber, begegnet sich in seinem eigenen Museum. Ziemlich unglaubhaft, daß sich Kunst und Schiff wieder einmal trennen könnten. Man wird diese eingewachsenen Stücke regelrecht ausbrechen müssen aus dem Schiffsleib, aus einem Raum, der eigentlich gar kein Raum ist.

Es gibt da unten, wo unlängst noch Fässer, Kisten und Paletten gestapelt waren, keine geraden Wände, keinen ebenen Boden, nicht einmal eine Decke – bis auf die Holzplanken, die für den unwahrscheinlichen Fall, daß es in der Ägäis doch noch einmal regnen sollte, zu einem Notdach zusammengelegt werden können. Es gibt da unten nur verbogene Spanten, angeschrammte Rippen, Leitern mit durchgedrückten Stufen, zerschlissene Haken und skrophulösen Lack. Es gibt keine einzige Stelle zwischen den einmontierten Arbeiten, die sich neutral ausnähme – wie eine weiße Wand in der Galerie. Und wo die Kunst selber aus nichts anderem als Stahlplatten und Stahlschienen besteht, aus Jutesäcken und Walzblei, aus nackten Bettgestellen und Gipsfragmenten und Bruchholz, da ist die Attraktivität eines leeren Schiffsrumpfes jedenfalls nicht viel geringer.