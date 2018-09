Von Ernst Ulrich von Weizsäcker

Fünf Jahre dauerte es, bis das Konzept einer aufkommensneutralen ökologischen Steuerreform Eingang in die Realpolitik gefunden hat. Anfangs waren alle dagegen: Umweltschützer sahen es als stumpfe Waffe an im Vergleich zu polizeilich durchsetzbaren Verboten. Sozialpolitiker ahnten Nachteile für die sozial Schwachen (Heizkosten im Rentnerhaushalt). Finanzpolitiker können sich für Aufkommensneutralität nicht erwärmen und bekämpfen Steuern, deren erklärtes Ziel Aufkommensverminderung ist. Die Industrie hatte gravierende Bedenken wegen der Wettbewerbsfähigkeit. Interessenten jedweder Art bemühten alsbald auch Kohorten von Juristen, die Verfassungswidrigkeit behaupteten oder es aus „prinzipiellen Gründen“ ablehnten, mehrere Zielsetzungen mit einem Instrument zu verbinden. Selbst die Umweltökonomen waren auf das Thema der Emissionskontrolle fixiert und setzten auf Märkte für Emissionserlaubnisse, von denen sie glaubten, daß sie die Zuteilung und Verminderung von Emissionen effizienter regeln würden als Steuern.

Beigetragen haben allerdings auch viele Ökosteuer-Befürworter zur anfänglich schwachen Akzeptanz. Entweder sie muteten der Politik einen unübersehbaren Schwall von Ökosteuern zu, oder sie meinten in Wirklichkeit Sonderabgaben zur Finanzierung ihrer lange gehegten Lieblingspläne. Damit würden natürlich die Staatsquote und die staatliche Bürokratie wachsen. Beides ist wenig zeitgemäß. Manche stellten auch die unsinnige Frage, bei welchem Benzinpreisniveau die Autofahrer bereit wären, auf Busse und Fahrräder umzusteigen oder die Reisetätigkeit einzuschränken. Man kam bei kurzfristiger Betrachtung immer auf den Wert von fünf Mark pro Liter, einen Preis, den nicht einmal ein Prozent der deutschen Bevölkerung akzeptieren würde. Die Gegner der ökologischen Steuerreform beeilten sich dann stets, das Vorhaben mit solchen Übertreibungen zu identifizieren und damit zugleich zu diskreditieren.

Angesichts dieser anfänglich massiven Gegnerschaft und der Unvorsicht vieler Befürworter ist es erstaunlich und ermutigend, daß sich die Idee in diesem Jahr schließlich doch noch zu einem zentralen Thema der politischen Diskussion entwickelt hat. Es fehlt nicht mehr viel, bis sich Politiker um ihrer Popularität willen gezwungen sehen, eine positive Haltung zu ökologischen Steuerreform einzunehmen.

Ich gehe noch einen Schritt weiter und behaupte sogar, daß die gegenwärtige Bundesregierung, ohne es zu wissen, die Tür zur ökologischen Steuerreform bereits aufgestoßen hat. Bringt man Verständnis dafür auf, daß für die deutsche Einheit eine Steuererhöhung unvermeidlich und daß auch die Privatisierung der Bahn nicht ohne zusätzliche Steuern finanzierbar war, dann bleibt immer noch die Frage, an welcher Stelle die zusätzlichen Milliarden aufzubringen sein würden. Im Effekt wird der größte Teil von den Autofahrern bezahlt, gemäß Beschluß der Regierungskoalition. Jede andere Opposition in der Nachkriegszeit hätte dagegen mit äußerster Lautstärke rebelliert. Nicht so die SPD und Bündnis 90/Die Grünen in der Legislaturperiode 1990 bis 1994. Warum? Weil sie ihrerseits, wenn auch aus ökologischen Gründen, ähnliche oder noch höhere Benzinsteuern vor der Wahl gefordert hatten. So blieb der Opposition nur, die Öffentlichkeit lautstark auf die falschen Wahlversprechungen der Regierung hinzuweisen.

Mit diesem Griff in die jüngste Geschichte ist zugleich angedeutet, daß man bei sehr unterschiedlichen fiskalischen Schritten Ansätze zu einer ökologischen Steuerreform erblicken kann: