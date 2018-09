Inhalt Seite 1 — Touristenpolizei in Miami Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eine Spezialeinheit der Polizei beschützt seit ein paar Monaten Touristen, die auf dem Miami International Airport ankommen.

Die Morde an neun Urlaubern im vergangenen Jahr beeinträchtigen noch immer den Tourismus in Florida, mit 31 Milliarden Dollar jährlich die wichtigste Einnahmequelle im amerikanischen „Sonnenstaat“; „Europäische Besucher fürchten nach wie vor die Kriminalität“, bestätigt Greg Farmer, Undersecretary of Commerce for Tourism.

Zum Schutze ankommender Besucher kontrollieren Mitglieder der neuen Tourist Oriented Police (TOP) 24 Stunden in besonders gekennzeichneten Polizeifahrzeugen das berüchtigte triangle rund um den Flughafen von Miami. Das „Dreieck“ war mit seinen über fünfzig Mietwagenfilialen, Hotels und anderen touristischen Einrichtungen bisher bevorzugtes Beutegebiet der Kriminellen.

Zwar habe sich keiner der neun Morde unmittelbar hier ereignet, „doch das Gebiet hat mehreren Tätern als Ausgangspunkt für ihre Raubüberfälle gedient“, berichtet Guan Santana, TOP Administrative Sergeant.

Touristen, die sich mit ihrem Mietwagen in der unübersichtlichen Gegend verfahren, werden von den neuen TOP-Patrouillen angehalten und in sichere Gefilde zurückgeleitet. Trotz neu aufgestellter Schilder mit einem Sonnenemblem, die den sichersten Weg vom Flughafen in die Feriengebiete weisen, treffen die insgesamt 28 TOP-Beamten in dem Gebiet allwöchentlich noch immer auf rund 250 Fahrzeuge mit desorientierten Urlaubern am Steuer.

Darüber hinaus arrestierten die „Touristenpolizisten“ seit Februar insgesamt 362 „verdächtige Subjekte“ im gefährlichen Dreieck, ein Drittel davon Straftäter. Um Kriminelle in flagranti zu erwischen, operieren die Beamten dabei auch in Zivil – „unrasiert und in Touristenkleidung“, so Sergeant Santana.

Im Flughafen informieren Videoinformationsstände über die neue Spezialeinheit. Über sechs Sondertelephone können verunsicherte Besucher bei Bedarf direkt mit TOP-Beamten sprechen, bei Sprachpioblemen unter Assistenz von Dolmetschern. Auf ihrem Flug erfahren die Touristen allerdings bisher noch nichts von der neuen Schutzeinheit – das Informationsvideo soll erst demnächst in sechs verschiedene Sprachen übersetzt werden.