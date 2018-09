Von Robin Detje

"Welche Lust kann größer sein als der Ekel an der Lust?"

Botho Strauß, "Angelas Kleider"

Berlin (besonders -West) ist eine Stadt voller Verrückter. Als es die Mauer noch gab, sind sie dort gestrandet (besonders in Kreuzberg). Workshopkreaturen, tief in die Knoten ihrer komplizierten Beziehungen verstrickt. Selbstverwirklichungsopfer, denen das Selbst verlorengegangen ist und die Wirklichkeit gleich mit.

"Die Nationalgaleristen" heißt das erste Theaterstück von Simone Schneider, Jahrgang 62, preisgekrönte Hörspielautorin im tiefsten, tief verrückten Westberlin: in Kreuzberg. Ihre Szenen sind voll von so berlinerisch verdrehten Gestalten: "Typen wie der laufen zuhauf durch die Stadt. Habenichtse und Taugenichtse, Zivilisationszombies, die 24 Stunden betreut werden müßten. Aber weder in der Klapse noch im Gefängnis will man sie haben."

Philip spricht, zu Simon, der sich gerade von Charlotte getrennt hat. Die gleich in der ersten Szene – logische Folge der Verlusterfahrung – vor den Augen eines entsetzten Wärters ihr erstes, etwas unscharfes Selbstportrait an die Museumswand nagelt: "Wenn ich ehrlich bin, ähnlich unscharf fühle ich mich zur Zeit. Besonders nach den jüngsten Ereignissen. Ich habe mich nämlich soeben von allem befreit."

*