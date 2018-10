Der vorläufige Entwurf einer europäischen Bioethik-Konvention lag vergangene Woche der parlamentarischen Versammlung des Europarats zur Stellungnahme vor – einen Beschluß hingegen kann allein das Ministerkomitee fassen, das frühestens nächstes Jahr über den Entwurf debattieren wird. Drei Passagen der unverbindlichen europäischen Leitlinie vor allem sorgten bei uns für große Aufregung. Am umstrittensten ist Artikel 6 des vorläufigen Entwurfs der Wissenschaftlergruppe vom Steering Committee on Bioethics. Darin ist vom Schutz für jene Personen die Rede, die nicht in der Lage sind, bestimmten therapeutisch oder diagnostisch erforderlichen Maßnahmen zuzustimmen (siehe Kasten).

Der Artikel betrifft beispielsweise Neugeborene wie Kinder, die wegen ihres Alters nicht voll geschäftsfähig sind. Zu den fast alltäglichen, bei uns nicht umstrittenen Eingriffen gehören Ultraschalluntersuchungen bei Neugeborenen oder die Penicillinbehandlung bei angeborener Syphilis.

Zu den incapacitated persons, so der etwas verwirrende englische Begriff, gehören aber ebenfalls Erwachsene, die ihre Rechte krankheitshalber (beispielsweise wegen eines fortgeschrittenen Alzheimerleidens) nicht wahrnehmen können. Auch Kranke im Koma gehören dazu. Für deutsches Recht ist das kaum ein Problem: Denn für solche Fälle muß die Erlaubnis für einen nötigen Eingriff von den Angehörigen, äußerstenfalls vom angerufenen Vormundschaftsgericht erteilt werden.

Zwei wichtige Grundprinzipien für den medizinischen Umgang mit geschäftsunfähigen Kranken finden sich in der Bioethik-Konvention: Interventionen dürfen nur dann vorgenommen werden, wenn sie dem Wohl des nicht entscheidungsfähigen Erkrankten dienen und nationale gesetzliche Regelungen vorliegen.

Doch der Entwurf läßt in einem zweiten Absatz durch „innerstaatliche Gesetze“ Ausnahmen zu. Diese werden an Bedingungen geknüpft. Die Einschränkungen, die der Konventionsentwurf nennt, können sich in der Praxis beispielsweise auf Forschungen zur Therapie der Alzheimerdemenz beziehen. Sie kann bei incapacitated persons vorgenommen werden, wenn das Interventionsrisiko klein ist und durch die Erforschung ein späterer Nutzen für die Kranken erwartet werden kann. Geschäftsunfähige Menschen werden also nicht, wie die Kritiker der Bioethik-Konvention fürchten, zu beliebig einsetzbaren Versuchskaninchen. Studienprotokolle zur Erprobung neuer Behandlungsverfahren bei chronischen Leiden wie Krebs oder Alzheimer, die von Ethikkommissionen seit langem genehmigt werden müssen, verletzen nicht den ärztlichen Heilauftrag und die Respektierung der Menschenwürde. Das geschieht auch nicht bei sogenannten randomisierten Studien bei Alzheimerpatienten, die nach dem Zufallsprinzip für Behandlungs- und Kontrollgruppen rekrutiert werden. Ärzte, Forscher und letztlich auch Patienten sind auf solche Kontrollstudien angewiesen. Eine Knochenmarkspende von „Geschäftsunfähigen“, die der Entwurf etwa unter Verwandten erlauben will, ist an strenge Kriterien gebunden. Die ergeben sich mehr aus medizinischen denn aus juristischen Gründen. Bei Geschwistern ist die Chance, daß das gespendete Knochenmark auch einheilt, viel größer als bei nichtfamiliären Spendern. Und noch etwas sieht die Konvention vor: Nur nachwachsendes Gewebe, also Haut und Knochenmark, darf gespendet werden, nicht etwa Nieren oder Teile der Leber. Um solche Spenden dürfen nur einwilligungsfähige Erwachsene gebeten werden.

Zu den häufig mißverstandenen Abschnitten der Konvention gehört der Artikel 15, der sich mit der Reagenzglasforschung an befruchteten Eizellen befaßt. An die Ergebnisse dieser Forschung werden von den Betroffenen große Erwartungen geknüpft. Bei uns allerdings sind durch das Embryonenschutzgesetz verbrauchende Experimente über den biologischen Status von Embryonen verboten. Embryonenforschung, wenn sie denn der nationale Gesetzgeber für nötig hält, so erklärt die europäische Konvention, müssen auf alle Fälle mit dem 14. Tag enden.

Bislang sind Forschungen bis zu diesem Tag vor allem in Großbritannien erlaubt. Britische Wissenschaftler empfinden das nicht etwa als „unethisch“ und wundern sich eher über den Widerspruch, der den Embryo bis zum 14. Tag schützt, ihn aber bis zum 90. Tag für eine Abtreibung unter bestimmten Voraussetzungen freigibt. An den europäischen Staaten, die diese Konvention im kommenden Jahr zu ratifizieren haben, wird es liegen, diesen Rahmen zu verengen. Erweitern aber können sie ihn nicht mehr. Im umstrittenen Artikel 16 des Entwurfes werden die ethischen Implikationen der diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten einer gentechnisch möglichen Manipulation von Körperzellen behandelt. Die Konvention erhebt hiergegen kaum Einwände.

Gegen die Keimbahntherapie hingegen, die genetische Veränderung von Ei- und Samenzellen also, spricht die Konvention ein Verbot aus. Strittig war zwischen den deutschen Politikern und anderen allein, ob über dieses Verbot in fünf Jahren im Licht neuen Wissens noch einmal diskutiert werden soll. Hans Harald Bräutigam