ZEIT: Herr Professor Seiten, warum hat es so lange gedauert, bis ein deutscher Ökonom den Nobelpreis bekam?

Selten: Zum einen gab es im Ausland viele würdige Kandidaten, zum anderen dauerte es in Deutschland nach dem Krieg doch einige Zeit, bis der Anschluß an das internationale Niveau erreicht war.

ZEIT: Was muß nun getan werden, um das Niveau zu halten?

Selten: Das ist nicht zuletzt auch eine Frage des Geldes, das wir in die Hochschulen stecken – und zwar deshalb, weil es bei einer zu großen Zahl von Studenten je Professor viel schwieriger ist, hervorragende Leute auszubilden. In Amerika ist das ganz anders, weil sich die Universitäten dort ihre Studenten aussuchen können. Wenn das auch in Deutschland möglich wäre, könnten sich auch hier außergewöhnlich gute Institute herausbilden.

ZEIT: Brauchen wir Eliteuniversitäten und mehr private Hochschulen?

Selten: Nein, direkte Elitehochschulen brauchen wir nicht. Und bei einer Privatisierung würde ich auch Nachteile befürchten. Eine öffentliche Hochschule bietet doch auch einen gewissen Schutz. Als ich anfing, war nicht klar, daß aus der Spieltheorie einmal etwas Vielversprechendes werden würde, trotzdem konnte ich darüber arbeiten. Bei einer privat organisierten Hochschule gäbe es nicht den nötigen Raum für Grundlagenforschung, sie würde sich vor allem auf die Managerausbildung konzentrieren.

ZEIT: Wird sich durch Ihre Auszeichnung etwas an der Ausrichtung von Forschung und Lehre an den deutschen Hochschulen ändern?