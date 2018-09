Inhalt Seite 1 — Vor dem nächsten Schock Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein von Kommunisten und Nationalisten beherrschtes Parlament, eine etablierte organisierte Kriminalität, fehlende Rechtssicherheit und noch immer zögerliche Wirtschaftsreformen – welchen Grund gibt es, in Rußland zu investieren? Womöglich das Vertrauen in Regierungschef Wiktor Tschernomyrdin, der dem marktwirtschaftlichen Prozeß einen zweiten Schub geben will. Nach dem gescheiterten Putsch gegen Präsident Boris Jelzin im Oktober 1993 nutzte die Regierung die relative politische Stabilität. Gemeinsam mit der Zentralbank schlug sie einen Sparkurs ein und privatisierte 21 000 mittlere und große Betriebe. Nach der ersten Etappe der Reformen wollen Jelzin und Tschernomyrdin internationales Privatkapital gewinnen, um es am überfälligen Umbau der russischen Wirtschaft verdienen zu lassen.

„Um Erfolg zu haben, brauchen wir ausländische Investitionen“, wird Tschernomyrdin nicht müde zu betonen. „Aber unsere Erfolge bestimmen den Umfang dieser Investitionen.“ Vorrangig will er in der zweiten Reformphase Rechtssicherheit für Investoren, ein durchschaubares Steuersystem und funktionierende Wertpapiermärkte schaffen sowie die Kriminalität bekämpfen. Die Vision eines sicheren russischen Hafens für Auslandskapital beschwor Jelzin vor führenden amerikanischen Managern beim Gipfel mit US-Präsident Bill Clinton: „Die gegenwärtige Taktik des Abwartens – die früher, ehrlich gesagt, gerechtfertigt war –, wird heute mehr und mehr zum Anachronismus.“

Doch es gibt Mahner und Zweifler. Markus Lusser, Chef der Schweizer Nationalbank, warnte den Internationalen Währungsfonds (IWF) vor einer übereilten und übermäßigen Kreditvergabe an Moskau. Er bemängelte fehlende Strukturreformen und eine zu langsame Privatisierung. Der amerikanische Finanzminister Lloyd Bentsen riet trotz Lobes zur Vorsicht: „Der Fortschritt in Rußland war besser, als die meisten angenommen haben, aber jetzt besteht die Gefahr, daß die Selbstzufriedenheit zu einem schweren Rückschlag führen kann.“ Vor der Jahrestagung von Weltbank und IWF in Madrid forderte Bundesfinanzminister Theo Waigel: „Wir ermutigen die russische Regierung, die Reformanstrengungen eher noch zu intensivieren.“

Tatsächlich haben Regierung und Zentralbank in Moskau mittlerweile den Kurs einer sparsamen Haushaltspolitik und des knappen Geldes verlassen. Nach Angaben von Andrej Illarionow, dem ehemaligen Wirtschaftsberater der Regierung, stieg das Budgetdefizit bereits im Juli aufgrund zusätzlicher Subventionen für Industrie und Landwirtschaft auf fünfzehn bis siebzehn Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP). Über das Jahr soll laut einer Vereinbarung mit dem IWF der Fehlbetrag zehn Prozent des BIP nicht übersteigen. Die Zentralbank habe die Kreditvergabe deutlich erhöht. Sie senkte seit Jahresbeginn begleitend den Refinanzierungssatz der Geschäftsbanken von 210 auf jetzt 130 Prozent.

Folgen blieben nicht aus. War die monatliche Inflation im August mit vier Prozent so gering wie nie zuvor, stieg sie im September auf 7,7 Prozent. Devisenhändler der Moskauer Banken reagierten auf den Preisschub in den letzten acht Handelstagen des Septembers: Nach massiven Verkäufen verlor der Rubel zum US-Dollar bereits knapp dreizehn Prozent. Zu Beginn dieser Woche folgte dann ein weiterer drastischer Kurseinbruch. Geschockt von dem Rubelverfall will die Zentralbank nun den Zinssatz für Geschäftsbanken erhöhen, um einer sich beschleunigenden Inflation entgegenzuwirken.

Genau das und die Einschränkung der Staatsausgaben hatte Igor Doronin, Berater an der Moskauer Interbanken-Devisenbörse, von der Regierung und Zentralbank schon lange gefordert. „Nur dann wird es möglich sein, eine neue Spirale der Inflation und einen weiteren Verfall des Rubels zu verhindern.“ Die Botschaft kam zunächst nur zögernd an. „Ich würde nicht behaupten, wir haben die Schlacht gegen die Inflation gewonnen. Das hohe Budgetdefizit ist weiter eine potentielle Quelle“, räumte der Erste Stellvertretende Vizeregierungschef, Oleg Soskowez, allerdings bereits ein.