Von Gunhild Freese

Der Mann hat nichts zu sagen. Er steht einfach da – mitten in der Menge und doch hoch über sie hinausragend und lächelt: Bundeskanzler Helmut Kohl auf dem zentralen Werbeplakat der CDU für die Bundestagswahl am kommenden Sonntag. Kein Slogan, kein Logo. "Das Bild sagt viel", erklärt Coordt von Mannstein, der mit seiner Werbeagentur nun schon seit bald zwanzig Jahren Wahlwerbung für die CDU macht.

Auch im Fernsehwerbespot hat der Kanzler nichts mitzuteilen, er verspricht nichts und beschwört niemanden. Ein Mann als Programm – nach zwölf Jahren Kanzlerschaft eine Demonstration von Selbstbewußtsein.

Oder ist es Selbstgefälligkeit? Könnten nicht auch die Wähler diese Wortlosigkeit als "Abgehobenheit" deuten? Wie etwa Werner Butter meint, der Werbung für die SPD macht. "Das ist ein Mensch ohne Meinung", kommentiert auch Thomas Feist, Chef der Agentur Trust und zuständig für die Kampagne von Bündnis 90/Die Grünen. Für ihn jedenfalls ist die CDU-Werbung das glatte Gegenteil von Kommunikation.

Und trotzdem: An Kohl kommen sie alle nicht vorbei. Nach drei Bundestagswahlen geht der Kanzler ungeschlagen zum vierten Mal ins Rennen. "Der braucht keine Worte mehr", findet dann auch Werner Butter, "wir müssen Sprache benutzen." Über Plakate, Werbespots in Kino, Rundfunk und Fernsehen, Broschüren und Anzeigen geht derzeit eine wahre Flut von Worten, Slogans und Bildern auf die Wahl-Bürger nieder: die Werbeschlacht des Jahres. Jeweils sechzig, siebzig Millionen Mark lassen sich SPD und CDU die Werbung kosten, acht Millionen steuert die CSU bei, elf Millionen die FDP, 8,5 die PDS und fünf Millionen die Bündnisgrünen.

"Zum ersten Mal seit zwölf Jahren", glaubt SPD-Werber Butter, "kommt es wieder auf den Wahlkampf an." Butter, ein Überzeugungstäter, der im Einheitswahlkampf vor vier Jahren für seinen Kandidaten Oskar Lafontaine von Anfang an keine Chance sah und dem in der Zwischenzeit auch noch der Kandidat Björn Engholm abhanden gekommen war, mußte eine zweigleisige Kampagne kreieren. Kohl-Herausforderer Rudolf Scharping mußte erst einmal aufgebaut werden, und er mußte die Themen aufzeigen, auf die es der SPD ankommt. Herausgekommen ist eine merkwürdig bunte Kampagne, die sich nur schwer auf einen Nenner bringen läßt und überdies das krasse Gegenteil zur stringenten Kanzler-Kampagne der Konkurrenz darstellt. In den öffentlichrechtlichen Sendern ARD und ZDF steht in zweieinhalb Minuten langen Spots die Person Scharping im Mittelpunkt. Bei den Privatsendern geht es in 30-Sekunden-Spots zur Sache: Arbeitsplätze, Umwelt, Gerechtigkeit – und es geht um die Troika Scharping, Schröder, Lafontaine. Mit speziellen Anzeigenkampagnen werden Spiegel- Leser (Butter: "Die ist in erster Linie für SPD-Mitglieder gedacht") und Fonts-Konsumenten angesprochen, die die SPD als Partei mit Witz kennenlernen sollen (Slogan: "Kinkel wählt SPD" – wobei Herr Günter Kinkel ein Pensionär aus Hannover ist, wie eine Fußnote enthüllt). Und Bild- Käufer – in ihrer Mehrheit SPD-Wähler – bekommen in dieser Woche täglich auf einer halben Seite die drei Topmänner Scharping, Lafontaine und Schröder präsentiert (Slogan: "Diesen Sonntag: Kanzlerwechsel"). "Wir müssen", erklärt Butter das bunte Bild seiner Kampagne, "eben alle erreichen."

Für die kleinen Parteien – zumal für Bündnisgrüne und PDS – lassen sich jedenfalls leichter Kampagnen entwerfen als für die Massenparteien. Deren Wähler sind homogener. "Wir wissen genau", sagt denn auch Dominique Kahane von der Berliner Agentur Trialon, "wer die potentiellen Wähler der PDS sind: die Verlierer der Einheit, viele ostdeutsche Unternehmer und Intellektuelle aus Theater, TV und Film." Auch die Agenturleute zählen dazu. "Wir sind eine ostdeutsche Agentur", betont Kahane selbstbewußt. Ihr Ziel ist – was Wunder –, "so viele Stimmen wie möglich zu holen". Und das heißt vor allem: in drei Ostberliner Wahlkreisen um Erststimmen zu kämpfen, die den Einzug in den Bundestag sichern würden, wenn die PDS an der Fünfprozenthürde scheitert. Mit einer klaren, graphisch eindrucksvollen, fast nur in Schwarzweißrot gehaltenen Plakataktion (Slogan: "Veränderung beginnt mit Opposition") hebt sich die PDS deutlich ab in der bunten Materialschlacht an Straßen und Bäumen.