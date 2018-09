Von Gunter Hofmann

Bonn

In der Hand hält Kurt Biedenkopf ein Papier, das er fein säuberlich in Spalten unterteilt und vielfarbig beschriftet hat. Darauf skizziert sind die Koalitionen in den sechzehn Bundesländern und die komplizierten Mehrheitsverhältnisse, wie sie sich im Bundesrat und im Vermittlungsausschuß widerspiegeln.

So viel Unübersichtlichkeit war nie, sagt er. Nach der Bundestagswahl liege die Gefahr näher als vorher, daß die Republik in eine Phase der politischen Stagnation eintrete. Zwischen den beiden Häusern, Parlament und Ländervertretung, fehle "Entscheidungsklarheit". Der Vermittlungsausschuß werde auch im günstigsten Falle keine Mehrheit für die Regierungskoalition mehr haben.

Der Bundesrat als Ort des Politischen, soweit von Politik eben überhaupt noch etwas sichtbar wird – dieser Befund klingt nüchtern, aber er ist alarmierend. Der 16. Oktober hat zwar nicht alles radikal umgestürzt. Mit einer Zehnstimmenmehrheit kam die alte Koalition gerade noch einmal davon. Aber vorher konnte sie sich immerhin auf dem satten Polster einer Mehrheit von 134 Stimmen ausruhen.

Das Alte wird bestätigt, aber doch nicht so richtig oder hinübergerettet ins Neue. Italien war lange an diesen Zustand gewöhnt und richtete sich in der Kunst häuslich ein: Die Politik des Transformismus wurde zur Regel. Erleben wir jetzt eine deutsche Variante davon?

Die Bundesrepublik hat mehr Machtwechsel hinter sich, aber am Ende eben doch auch nur zwei seit 1949. Beim ersten, 1969, löste Willy Brandt den Kanzler Kurt-Georg Kiesinger ab. Beim zweiten, 1982, folgte Helmut Kohl auf Helmut Schmidt. Der dritte Machtwechsel findet vermutlich jetzt statt, nur nimmt er sich ganz anders aus.