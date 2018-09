Von Sonja Margolina

An einer Tankstelle mitten in Moskau wartet eine ungeduldige Schlange auf Benzin. Nach etlichen Preiserhöhungen in den letzten drei Jahren ist Treibstoff für die Einheimischen immer noch relativ billig, weil es vom Staat subventioniert wird. Dafür muß man um seine Ration anstehen.

Die Warteschlange spiegelt jetzt nicht mehr nur die Knappheit der Ware, ihr künstliches Defizit, sondern auch eine rasch wachsende Nachfrage, den zunehmenden Wohlstand. Die Zahl derer, die an der Schlange vorbei direkt an die Zapfsäulen fahren, nimmt zu. Wer nicht anstehen will, muß doppelt und dreimal soviel zahlen.

Die Verletzung der Ethik des Wartens scheint aber durch erhöhte Zahlungsfähigkeit allein nicht ausreichend legitimiert. Während die Schlangestehenden in der Regel einheimische Autos besitzen, fahren die Auserwählten ausschließlich ausländische Modelle. In ihrem Erscheinungsbild – bunte Seidensakkos, schicke Hosen, Siegelringe – sowie im Aussehen ihrer Ford- und Mercedes-Typen stellen die selbstbewußten Besitzer den Genuß ihres Geldes zur Schau, das die rücksichtslose Arroganz und das Faustrecht geradezu voraussetzt.

Die Warteschlange beobachtet schweigend, wie sie von diesen feinen Herren an den Rand gedrängt wird. Man kann spüren, wie das Oktan in den Schläfen zu pochen beginnt und der kollektive Blutdruck steigt; nun darf die Wut der schweigenden Mehrheit nicht einmal durch Rauchen abgebaut werden. Rauchen ist nämlich für die Autobesitzer zweiter Klasse an der Tankstelle streng verboten. In der bedrückenden Stille hängt die Vorahnung einer Detonation, die, wie in einem Kriegsfilm, die trügerische Idylle in ein Inferno zu verwandeln droht.

Als drei schicke Wagen vorgefahren kommen, die es sich sofort quer vor der Tankstelle gemütlich machen und deren Insassen gleich die Zigaretten anzünden, da tritt aus der Reihe verstaubter Ladas und anderer einheimischer Autos ein unauffälliger Mann. "Hier steht übrigens eine Warteschlange", sagt er ruhig. Antwort: "Mein Lieber, wenn du mal so einen Karren wie ich dein eigen nennst, brauchst du mit diesen alten Furzern auch nicht mehr anzustehen."

Der Mann kehrt zu seinem Wagen zurück, ohne ein Wort zu verlieren. Sein Gesicht scheint ruhig und konzentriert. Er steigt in sein Auto, verläßt die Schlange, tritt aufs Gas, rast auf den silberglänzenden Wagen zu und fährt ihn zu Schrott. Unter allgemeiner Sprachlosigkeit erfolgt die Vernichtung des fremden Besitzes. Auch der Besitzer des demolierten Luxuswagens sieht fassungslos zu. Nach vollbrachter Tat fährt der Amokfahrer an den Straßenrand, verläßt das, was von seinem Auto noch übrig ist, und entfernt sich.