Sie sind attraktiv, und sie haben erreicht, wovon die meisten nur träumen: Geld, Macht und Popularität. Und das ausgerechnet im Land der Machos. „Königinnen der Ziegelsteine“ nannte sie kürzlich das spanische Wochenmagazin Epoca, und die US-Zeitschrift Fortune zählte die beiden Schwestern zu den dreißig reichsten Frauen der Welt. Alicia und Esther Koplowitz.

In der 43. Etage, der obersten, ihres eigenen schneeweißen Wolkenkratzers Torre Picasso, einem exquisiten Giganten aus Glas und Marmor an Madrids Prachtstraße Paseo de la Castellana, verwalten die beiden Frauen Spaniens größte Bau- und Immobiliengesellschaft: Fomento de Construcciönes y Contratos (FCC). Von ihrem Schreibtisch aus blicken sie auf einen Teil ihres Besitzes: Zwei Drittel des gesamten Madrider Büroraumes können sie ihr eigen nennen. Hier pflegte man Mieten zu kassieren, die Frankfurter Preise moderat erscheinen ließen.

Den Grundstein des Imperiums legte Vater Ernst Koplowitz, ein Emigrant aus dem Nazideutschland der dreißiger Jahre. Damals hatte er in Südspanien ganz klein als Immobilienmakler begonnen. Nach seinem Tod hinterließ er ein stattliches, aber noch überschaubares Vermögen.

Wie schon zu Zeiten Isabellas der Katholischen mehrte sich dann der Wohlstand der Schwestern durch Heirat. Ihre Wahl fiel auf die Baulöwen – und Vettern – Alberto Cortina und Alberto Alcocer. Was dann folgte, liest sich wie eine Tragikomödie, deren unrühmliche Hauptrolle die beiden Albertos spielen: Einer von ihnen verliebte sich eines Tages in eine andere, und als das vor nunmehr fünf Jahren bekannt wurde, ließen sich Alicia und Esther in schwesterlicher Loyalität gemeinsam scheiden. Dabei entmachteten sie ihre Männer mit dem trockenen Hinweis, daß im Geschäft nur sie selbst das Heft in der Hand hätten.

Im Laufe der Ehe hatten sich die beiden Albertos kraft ihrer Aktien in den Vorstand der zweitgrößten spanischen Bank, der Banco Central Hispanico, vorangearbeitet und deren Fusion mit der viertgrößten, der Banesto-Bank, vorangetrieben. Doch unmittelbar vor Vollendung des Zusammenschlusses scheiterte das ehrgeizige Projekt auf erstaunliche Weise. Die beiden Ehefrauen, in deren Verfügungsgewalt das Kapital lag, verhinderten die Verschmelzung zur größten Bank des Landes in einem aufsehenerregenden Wirbelwind aus Liebesaffären und Racheakten. Das brachte die Koplowitz-Frauen in die Schlagzeilen.

Der Skandal schlug immer höhere Wellen. Immer neue Figuren aus Gesellschaft und Politik tauchten in dem bühnenreifen Stück auf. Zum Beispiel Miguel Boyer, langjähriger Finanzminister der sozialistischen Regierung. Im Zusammenhang mit dem hochkarätigen Ehekrach war er zurückgetreten und verdient jetzt sein Brot als Berater der fleißigen Frauen.

Neuerdings versuchen die beiden allerdings zurückgezogen zu leben. Sie lassen einfach ihre Zahlen sprechen. Während viele ihrer männlichen Kollegen durch die Wirtschaftskrise kurz vor dem Ruin stehen, konnten sie auf einen Jahresumsatz von umgerechnet 5,7 Milliarden und einen Nettogewinn von umgerechnet 200 Millionen Mark verweisen. Die spektakulären Bauaktivitäten in Barcelona, der Olympiastadt, und in Sevilla mit seiner Weltausstellung hatten von 1985 an der gesamten Branche zweistellige Wachstumsraten beschert. Aber seit dort Kräne, Bagger und Planierraupen ihre Motoren abstellten, geriet die spanische Bauwirtschaft – sie steht an fünfter Stelle in Europa – ins Schwanken.