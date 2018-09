Das wollte Brüssel nun doch nicht auf sich sitzenlassen. Nein, keinesfalls beabsichtige die Europäische Union, den Pizzabäckern im Binnenmarkt vorzuschreiben, welchen Durchmesser die neapolitanische Leibspeise in Zukunft haben müsse. Das Gerücht, wonach die Bürokraten in Brüssel nunmehr auch die Pizza normieren wollten, hatte die Gemüter in Italien in Wallung gebracht. Zugetraut hätte man es den Eurobeamten allemal. Wer die Krümmung von Bananen und Gurken exakt vorschreibt und auch die Größe der Traktorensessel für niedersächsische Großbauernhintern und sizilianische Olivenfarmer per Verordnung auf Einheitsform bringt, würde wohl auch ungeniert in die Berufsfreiheit der Pizzabäcker eingreifen.

Doch mit ihrem vorschnellen Dementi hat die Kommission jetzt die Chance verpaßt, einen wirksamen Anstoß zur Belebung der Binnenmarktkonjunktur zu geben. Wäre der Durchmesser der Teigfladen erst normiert, hätten die Ristorantes selbstverständlich passende Teller ordern müssen, die Großbäckereien hätten neue Bleche und Verpackungsmaschinen bestellt und Dr. Oetker, Iglo und Co. neue Werbeclips für die euroformatierte Tiefkühlpizza in Auftrag gegeben. Diese Chance ist vertan. Doch in einem können die Bürger zwischen Kopenhagen und Bari sicher sein – die nächste Chance nutzt Brüssel bestimmt. dhl