Rot kennt keine Regeln: Das Abendkleid im Morgenton lockt und provoziert, schmeichelt und lodert wie Feuer. Die flambierte Frau verführt in Kleidern von Rena Lange.

Rot wie die Liebe: Die Farbe der Weiblichkeit ist das Signal des kommenden Sommers. Issey Miyake und Karl Lagerfeld tauchen die Frau in ein Licht aus Erregung und Wärme, in einen Hauch von Sünde und Anmut.

Rot wie die Lust: Im Kleid von Agnes B. gelingt der Frau bestrickend leicht eine gute Figur.

Rot wie die Lebensfreude: Im Mantel von Agnes B. oder in David Fieldens Kleid bilden sich Gefühle zum Abheben.

Rot ist also wieder frei. Nicht nur für Dessous, die der größeren Sündhaftigkeit wegen oft mit Schwarz kombiniert werden. Dazu rot lackierte Fingernägel. Alles muß seine Ordnung haben, wenn der weibliche Mensch den festen Vorsatz faßt, frivol zu werden. Le rouge et le noir. Der Vorsatz ist nicht immer freiwillig. Doch Rot ist Appetit in allen seinen Erscheinungsformen, wissen wir von Max Lüscher, von der brünstigen Liebe bis zur aktiven Seite der Macht, der Eroberung. Wir glauben Max Lüscher aufs Wort. Hunger nach Farbe und brünstiger Liebe nach all den Jahren vornehmer Zurückhaltung, ja, wer wollte da nicht dabei sein.

Eine Farbe: Rot oder Frankfurter Allgemeine Erotik – aus dem „FAZ-Magazin“, Heft 763, vom 14. Oktober 1994

