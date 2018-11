Inhalt Seite 1 — Gewalt im Namen Gottes Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Michael Lüders

Die Liste der "schlimmsten terroristischen Angriffe" der Hamas, dokumentiert in einer Studie der israelischen Armee, liest sich wie das Drehbuch für einen Horrorfilm. Seit fast sechs Jahren werden israelische Soldaten und vor allem Zivilisten "entführt, erstochen, erschossen". Und nun, am Mittwoch voriger Woche, der bisher blutigste Anschlag: die Sprengung eines Linienbusses in Tel Aviv, die 22 Tote forderte.

Für die Welt sind diese Taten Ausdruck eines blinden Fanatismus und mörderischer Gesinnung. Aus der Sicht der Mörder ist diese Gewalt Teil eines religiös motivierten Kampfes, wie ihn die Charta der Hamas vom August 1988 mit klaren Worten umreißt. "Unsere Schlacht mit den Juden ist lang und gefährlich und bedarf aller nur denkbaren Anstrengungen", heißt es in der Einleitung. Das Motto benennt Artikel 8: "Gott ist das Ziel, der Prophet der Führer, der Koran die Verfassung; der Heilige Krieg weist den Weg, und der Tod für Gott ist die innigste Sehnsucht." Hamas will, mit anderen Worten, in Palästina einen islamischen Gottesstaat errichten. Konferenzen und Friedensverhandlungen sind folglich, so Artikel 13, "Zeitverschwendung und Kinderspielereien".

Wie alle islamistischen Bewegungen lebt auch die Hamas von religiösen und politischen Mythologien, die den eigenen Machtanspruch ausweisen als Willen Gottes. Schon der Name ist Programm: "Hamas", das arabische Akronym für "Bewegung des islamischen Widerstandes", bedeutet gleichzeitig "Begeisterung, Hingabe". Um die vermeintliche historische Kontinuität des islamischen Widerstandes zu belegen, nennt sich der militärische Flügel der Hamas "Izz ad-Din al-Qassam". Qassam war Anführer der ersten Gruppe, die mit Gewalt die jüdische Besiedlung Palästinas zu verhindern suchte. 1935 wurde er von den Briten erschossen – ein früher "Märtyrer", von der Hamas zur Legende stilisiert.

Die Hamas ist ein Kind der Intifada, ihre Entstehung organisatorisch fast ein Zufall. Bis zum Ausbruch der Revolte gegen die israelische Besatzungsmacht in der Westbank und im Gazastreifen (Dezember 1987) spielte der Islam als politische Bewegung unter den Palästinensern keine tragende Rolle. Zwar gab es die Muslim-Bruderschaft, 1928 in Ägypten gegründet und seit den dreißiger Jahren auch in Palästina aktiv, doch deren Vertreter waren überwiegend moderat, sie sahen sich als Diener Gottes und setzten auf soziale und religiöse Dienste. Die Politik und den aktiven Widerstand gegen die Besatzung überließen sie der säkularen PLO, die im Untergrund operierte und die dominante Kraft unter den Palästinensern blieb, bis sie als Folge ihrer Vertreibung aus dem Libanon 1982 allmählich an Einfluß verlor.

Mit dem Ausbruch des "Krieges der Steine" änderte die Muslim-Bruderschaft ihre Strategie. Sie erkannte, daß sie sich mit Hilfe der Intifada politisch profilieren konnte. Sie mußte dies wider Wilen tun, wollte sie nicht in Bedeutungslosigkeit versinken. Vor allem in der jüngeren Generation war ihre Passivität scharf kritisiert worden – um so mehr, als der erstarkende Islamismus in den Nachbarländern, auch in Palästina, immer mehr Rückhalt fand. Die Führung der Muslim-Bruderschaft beschloß, eine eigene Bewegung zu gründen: die Hamas. Der Urheber dieser Idee war der gelähmte Sheikh Ahmad Yassin, ein wenig charismatischer Prediger, Jahrgang 1935, der bis zur Intifada politisch nicht aktiv war.

Die Hamas löste sich schnell von ihrer "Mutterorganisation" und wurde eine eigenständige politische wie militärische Kraft. Ungeachtet ihrer eindeutigen Charta ließen die israelischen Besatzungsbehörden die Kämpfer zunächst weitgehend unbehelligt. Ihr Kalkül: Je stärker die Hamas, desto schwächer die PLO. Die Besatzungsbehörden reagierten erst, als die Hamas Anfang 1989 einen israelischen Soldaten umbrachte. Im folgenden September wurde die Organisation verboten, kurz darauf verurteilte ein Militärgericht deren Führung zu langjährigen Gefängnisstrafen; Sheikh Yassin, der Spiritus rector, erhielt lebenslänglich.