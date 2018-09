A nschauliche Geschichtsschreibung lebt xvom emblematischen Zugriff - von der Fähigkeit, geeignete Schlüssel zu den "Materialräumen" zu finden. Topographie ist dabei eine verläßliche Methode, komplexe Entwicklungen eindrucksvoll zu lokalisieren; zur Zeit wird da der Raum. Die Begrenzung auf "Örtlichkeit" beschränkt keineswegs weitreichende Perspektiven.

Laurenz Demps hat eine für die deutsche Geschichte (ihren Aufstieg wie Niedergang) höchst bedeutsame Adresse zum Thema eines abbildungsreichen Monumentalwerks gemacht: die Berliner Wilhelmstraße. Mit stupender Gründlichkeit und darstellerischem Geschick werden die Fakten der Baugeschichte dieser preußisch deutschen Straße der Macht referiert und der Durchblick auf das Ganze geschichtlicher Abläufe wie ihrer Strukturen ermöglicht. Ein relativ bescheidener Anfang: Zu Beginn der dreißiger Jahre des 18. Jahrhunderts dehnte sich die Stadt auf das Gebiet jenseits ihrer Mauern aus und bezog einen immer größeren Teil des Acker- und Weidelandes in die weitere Planung ein. Es entstand ein System von Straßen, zu denen auch die Wilhelmstraße (genannt nach Friedrich Wilhelm L, von 1713 bis 1740 preußischer König) gehörte. Am Ende stehen die Neubauten der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts, welche die nun nach dem ersten Ministerpräsidenten der DDR, Otto Grotewohl, umbenannte Straße so verfremdet haben, "daß ein Orientieren schwer geworden ist und sich dem Zeitgenossen heute eine scheinbar geschichtslose Wüste offenbart. Ungeliebte Erinnerungen sollten wohl ausgelöscht werden Dazwischen liegt der fragwürdige Aufstieg der Straße zum Zentrum deutscher Macht.

Von Bismarck über Ebert, Hindenburg zu Hitler: wahrlich ein wechselvoller Zeitwandel, bei dem freilich Demokratie und Menschenrechte sieht man von Ansätzen in der Weimarer Republik ab (sie wurde von Philipp Scheidemann vom Fenster der Reichskanzlei, Wilhelmstraße 77, am 9. November 1918 ausgerufen) - kaum eine Chance hatten. So kann man psychotopographisch, den Ort auch als Gleichnis für die deutsche Mentalitätsgeschichte begreifend, die Wilhelmstraße als die eklatanteste Ausprägung des deutschen Sonderwegs bezeichnen. Am Ende, nach der Schlacht um Berlin 1945, bleibt ein Trümmerfeld, ein "verfluchter Ort".

Wird es nach der Vereinigung gelingen, das Areal im Sinne einer "topogenen Katharsis" zu "bereinigen"? "Die Initiative, in der Wilhelmslraße eine Geschichtsmeile anzulegen, die an alle Seiten der Vergangenheit erinnert und im Zusammenhang mit der Stiftung Topographie des Terrors auf dem ehemaligen Gestapogelände in der Prinz Albrecht Straße steht, könnte helfen, cbn Umgang mit dem historischen Raum zu sensibilisieren "

Der Autor hat mit seinem wegweisenden Werk einen solche Bemühungen historisch fundierenden Beitrag geleistet - Sensibilisierung auch insofern befördernd, als beim Nachvollzug der Geschichte dieser Straße Antikörper gegen den neuerdings sich wieder regenden deutschen Nationalismus entstehen könnten.

Eine Topographie preußisch deutscher Macht; Ch. Links Verlag, Berlin 1994; 342 S, bis 31. Dezember 1994: 98 - DM, danach 128 DM