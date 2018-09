Inhalt Seite 1 — Alte Marken, neue Märkte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Petra Pinzler

Sein dunkelblauer Anzug ist gut geschnitten, das weiße Hemd nicht billig, das Auftreten sicher, der Blick offen. Er fährt einen schwarzen BMW und trägt einen schwarzen Aktenkoffer. Ein Manager eben. "Sie werden es schnell leid, nur mit Trabi-Mief identifiziert zu werden", sagt Dieter Taubert, und nur der leichte thüringische Akzent verrät es noch: Taubert ist ein Manager aus Ostdeutschland.

Fünf Jahre nach dem Mauerfall ist das allein nicht mehr ungewöhnlich. Doch Taubert war schon zu Zeiten der DDR ein Chef. Als junger Betriebsdirektor leitete er den VEB Jenapharm, eine ostdeutsche Medikamentenfabrik. Kurz nach der Wende wurde der heute 42jährige Taubert vom westdeutschen Manager Magazin besucht und – wie andere Betriebsleiter auch – als kapitalismustauglich beschrieben. Prädikat: "Hoffnungsträger". Inzwischen ist der Betriebsdirektor zum Leiter der Geschäftsführung gewendet und einer der wenigen, die ihren Posten noch haben und deren Unternehmen noch existiert.

Der Chefsessel von Dieter Taubert steht immer noch im selben Büro. Fast wirkt der feingliedrige Mann ein wenig verloren in dem großen Raum hinter dem mächtigen Schreibtisch – wie der Juniorchef im Seniorzimmer. Doch wie andere es verstehen, mit ihrer Masse den Raum zu füllen, so schafft Taubert es durch seine Agilität. Er schlägt mit der Handkante leicht auf den Tisch, als er begründet, warum er und seine ostdeutschen Kollegen Siegfried Rudolf und Karl-Heinz Wittig die Pharmafirma noch leiten: "Der Erfolg entscheidet. Wir schreiben schwarze Zahlen."

Die Jenapharm macht ihre Umsätze vor allem mit Hormonpräparaten – und das hat Tradition. Die Jenapharm war nämlich nicht nur irgendeine sozialistische Pharmafirma, sie war die Pillenfabrik der DDR. Im ehemaligen VEB wurde 1965 die erste sozialistische Antibabypille entwickelt und seither auch produziert. Und nicht nur die: Antibiotika, Vitaminpräparate und Hormonprodukte entwickelten die Forscher in den Labors des Betriebes. In den Werken in Jena und Erfurt stellten 3000 Beschäftigte die Medikamente her.

Taubert begann mit 27 Jahren bei der Jenapharm als promovierter Chemiker in der Forschung. Gemeinsam mit Kollegen entwickelte er ein Mittel "zur Brunstsimulation von Rindern". Die Jenapharm kassiert dafür heute noch Lizenzgebühren. Einen Traum mußte der junge Forscher jedoch bald begraben: "Für den Nobelpreis reichte es nicht." Eine Zeitlang hoffte er noch, ein Patent zu erfinden, das Ruhm und auch in der DDR eine ganze Menge Geld hätte einbringen können. "Ich wollte immer mehr als die graue Masse sein", betont er. Schließlich tauschte er die Forschung gegen einen Job in der Verwaltung. Als Projektleiter für den Bau einer neuen Fabrik wollte er sich nun einen Namen machen. Wenn auch aus der Fabrik mangels Baumaterial nichts wurde, so führte die Entscheidung Taubert trotzdem weiter nach oben: Mit 35 Jahren wurde er zum Betriebsdirektor des gesamten VEB.

"Ich wollte führen", sagt Taubert, und es klingt kein Selbstzweifel mit, als er hinzufügt: "Mit ein wenig Naturtalent kann man Führung lernen." Natürlich half die Parteimitgliedschaft und natürlich half auch, daß Taubert, wie er selbst zugibt, "kein Regimekritiker war". Doch offenkundig besaß er fachliche Qualitäten. Nach der Wende "wollte ihn die Mehrheit der Belegschaft behalten", erinnert sich Jörg Auweiler, der Betriebsratsvorsitzende, und fügt nachdenklich hinzu: "Es sind die Fachleute, die dem alten System gedient haben und es im neuen auch können."