Im Jahr 1968 waren die Zeichnungen von Horst Janssen, zusammen mit den Bildern von Richard Oelze und den Skulpturen von Gustav Seitz, im Deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig zu sehen. 1968, das Jahr, das auf der Straße stattfand. Tumulte auch in Venedig. Horst Janssen bekam den Preis für die Zeichnung. Dann wurden die Preise abgeschafft.

Im Jahr 1992 standen im Gebüsch hinter dem Deutschen Pavillon die Video-Geistermänner des Koreaners Nam June Paik. Und im Pavillon hatte Hans Haacke die Fußbodenplatten so gründlich herausreißen lassen, daß man über klirrende Trümmer ging. Haacke, Paik und ihr Kommissar Klaus Bußmann bekamen den ersten Preis für den Pavillon, seit 1986 werden Preise wieder vergeben.

Die Zeit der Kunst, variieren wir mit der Marschallin im "Rosenkavalier", die ist ein sonderbares Ding. Aber die Zeit des Künstlers Horst Janssen war immer nur seine eigene, egal, ob er nun auf der Biennale einen Preis bekam oder von den Zeitgeistlern des Kunstbetriebs links liegengelassen wurde. Horst Janssen, sagen die Menschen, für die das Wort Zeichnung so ähnlich klingt wie Miederwaren und die nur noch "Arbeiten auf Papier" kennen, ist ein Fall für Norddeutschland. Horst Janssen, sagen die stillen Fanatiker der schwarz-auf-weißen Kunst, ist ein Artist, der uns die ganze Geschichte seiner Zunft erzählt. Lustvoll. Und doch immer und vor allem die von Horst Janssen.

"Zwiesprache" heißt eine der drei Ausstellungen, mit denen man jetzt in Hamburg den in Hamburg Geborenen zu seinem 65. Geburtstag am 14. November beschenkt. Und Zwiesprache ist ein für Janssens Temperament zwar allzu verhaltenes, für den Impetus seiner Arbeit aber sehr zutreffendes Wort. Zwiesprache hält er mit seinen Freunden und Feinden von damals und heute, mit Menschen, Gegenständen und der Landschaft. Nicht nur in seinen Zeichnungen und Radierungen, auf denen er seine Vorgänger von Hokusai über Friedrich bis zu Klinger zur Plauderei zwischen Linien und Schattierungen einlädt. Zwiesprache hält Janssen auch in Postkarten und Liebesbriefen, Polemiken und Kindheitserinnerungen, in Traktaten über das Zeichnen und das Radieren. Denn Janssen der Zeichner und Janssen der Erzähler gehören zusammen.

Alle Zwiesprache aber ist im Grunde nur der eine, große Monolog des egomanen Künstlers, der, egal, ob er den Konturen einer erotisch aufgeladenen Szene oder eines abgestorbenen Weidenbaums nachgeht, egal, ob er grade tobt oder flötet, sich nur im Spiegel der Zeichnung sucht und findet. Bleistift und Papier: sein Schönstes. Die Zeichnung ist für Janssen das "Papier, auf dem alle Leidenschaft zur Ruhe kommt und alle Vorstellungen lebendig werden". ("Zwiesprache", Kunsthalle bis zum 22. 1. 95, "Landschaften", Museum Altona bis zum 12.2.95, "Selbstgewörtert", Museum für Kunst und Gewerbe bis zum 22. 1. 95. Drei Kataloge.

Petra Kipphoff