Was heißt für die Rechts- und Innenpolitiker der FDP heute eigentlich noch liberal? Auf der Suche nach einer Antwort fallen ihnen erst einmal lauter altbekannte Schlagworte ein: Im Zweifel für die Freiheit; so wenig Staat wie nötig und so viel Freiheit wie möglich; nicht so ordnungsliebend wie die CDU und nicht so gleichheitsversessen wie die SPD; undogmatisch; kein Schubladendenken.