Von Uwe Pollmann

Die Polizeistreife traf die vier Jungen auf dem Dachboden eines Kreuzberger Altbaus an. Seit Tagen schon hatten die Kinder im Alter zwischen elf und vierzehn Jahren Steine und Bauhölzer hinaufgetragen, die ein Bauunternehmen für den Dachausbau benötigte. Von einem Beschäftigten seien sie angesprochen worden, ob sie sich nicht das Taschengeld aufbessern wollten, so die Kids. Für sechs Stunden am Tag habe es dann einen Zehner gegeben.

Das hätte noch eine Zeitlang so weitergehen können, vermutet Gewerbehauptkommissar Georg Zander, wenn nicht einer Mutter aufgefallen wäre, daß ihr Sohn die Schule schwänzt. Die auf die Fährte geschickte Streife habe dann festgestellt, daß die Jungen nur über ein Baugerüst in den fünften Stock gelangen konnten. Ohne Schutzkleidung und Helme hätten sie dort im Dachgebälk geschuftet. Einer habe gar über Rückenschmerzen geklagt. „Nach Zeugenaussagen haben sie auch Ziegel abgedeckt und weggetragen“, empört sich Zander. „Da hätten Steine runterfallen können.“

Das ist längst kein Einzelfall mehr für die Berliner Gewerbeaufsicht: Regelmäßig kommt sie Unternehmern auf die Schliche, die von billiger Kinderarbeit profitieren. Sei es, daß Kinder nachmittags und samstags auf Wochenmärkten aushelfen. Sei es, daß sie früh morgens oder am Abend Prospekte austragen und dabei manchmal noch auf einem Laster an die Einsatzorte gefahren werden.

Wenigstens 500 000 Kinder in Deutschland leisten laut Kinderschutzbund solche verbotene Arbeiten. Von 600 000 geht Heiner Schäffer aus, Kinderarbeitsexperte des Deutschen Gewerkschaftsbundes, der Ende der achtziger Jahre in Nordrhein-Westfalen die erste wissenschaftliche Untersuchung von Kinderarbeit mit anregte. Deren Ergebnisse hat vielen die Augen geöffnet. Bei der Befragung Tausender von Schülern in Recklinghausen, Münster und Köln stellte das Institut für Soziologie der Universität Münster fest, daß zwanzig Prozent der unter Fünfzehnjährigen einer Arbeit nachgehen, die gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz verstößt. Schäffer: „Da sind die 25 Prozent, die legal arbeiten, nicht mit drin. Denn das Gesetz sieht ja Kinderarbeit vor: das Austragen von Zeitungen (nicht von Prospekten) bis zu zwei Stunden täglich, Arbeiten auf dem elterlichen Hof drei Stunden am Tag, in Werbung und Fernsehen oder bei Tennisturnieren.“

Ähnliche Tendenzen stellte auch eine zweite Studie fest, die das Hessische Arbeits- und Sozialministerium in diesem Jahr vorlegte. In Marburg gingen 24 Prozent aller befragten Schüler, im alten Kaiserbad Wiesbaden sogar fast 30 Prozent einer verbotenen Arbeit nach. Auch in Berlin und Brandenburg, wo im Laufe des Jahres Fragebögen an Zehntausende Schüler verteilt wurden, sind die Sozialbehörden nach einem ersten Durchgang der Ergebnisse überrascht. Verbotene Kinderarbeit gehört zum Alltag vieler Schüler. Besonders hoch im Kurs: Dienstleistungen wie Kisten tragen in kleineren Geschäften oder Reinigungsarbeiten.

Manche Lehrer, so stellten die Forscher vielfach fest, waren vollkommen perplex. Mit einem Mal konnten sie sich erklären, warum Schüler im Unterricht schliefen oder abwesend waren. Gustav Eichelmeyer, Lehrer aus dem westfälischen Lengerich, war „sprachlos“, als er vor einigen Jahren erstmals mit seinen Schülern das Thema Kinderarbeit im Unterricht besprach: „Es hat mich fast vom Stuhl gehauen, als ich hörte, daß der größte Teil meiner Schüler in einem Umfang arbeitete, der mich schaudern ließ. Ich erfuhr von vier Stunden Zeitungen austragen, Tag für Tag vor der Schule, von regelmäßiger Arbeit in einer Wäscherei, von Aufsichtstätigkeiten in einem Vergnügungspark und vom Arbeiten als Abräumer in in der Gastronomie.“