Von Janusz Tycner

Die befürchtete Abkehr vom Pfad der ökonomischen Tugend blieb aus. Die strahlenden Sieger der polnischen Parlamentswahl vom September 1993, die nachkommunistische Sammelbewegung Allianz der Demokratischen Linken (SLD) und die gewendete Blockflöte, die Bauernpartei PSL unter Ministerpräsident Waldemar Pawlak, sahen schnell ein, daß sie den harten wirtschaftlichen Realitäten des Landes Rechnung tragen müssen. Die neuen Machthaber aus dem linken Lager waren klug genug, den Konsolidierungskurs der vorangegangenen Mitte-Rechts-Regierungen fortzusetzen und ihre populistischen Wahlversprechungen nicht einzulösen.

Heute ernten sie die Früchte einer Politik, die sie knapp vier Jahre lang aufs schärfste bekämpft haben. Polens Wirtschaft wächst heute am schnellsten unter den ehemaligen Ostblockstaaten. Viele gesamtwirtschaftliche Daten geben Anlaß zum Optimismus, und die internationalen Finanzorganisationen geizen nicht mit Lob: "Als der kranke Mann Europas verschrien, immer wieder als ein Beispiel für die Unwirksamkeit von Schocktherapien angeführt, befindet sich das Land im dritten Jahr seiner wirtschaftlichen Auferstehung", heißt es im neuesten Weltbankbericht über Polen.

Mit der Verabschiedung eines noch von der Regierung Hanna Suchocka entworfenen Sparhaushalts, gelang es der regierenden Linken im vorigen März, die Angst um Polens ökonomische Stabilität im In- und Ausland fürs erste zu entkräften. Im Juni 1994 legte Finanzminister Grzegorz Kolodko ein Thesenpapier "Strategie für Polen" vor. Dieses Bekenntnis zur Fortführung der Reformen nahm auch den schärfsten Kritikern der neuen Machthaber für eine Weile den Wind aus den Segeln.

Die Schonzeit endete am Herbstanfang, als sich nun doch zeigte, daß mit der Machtübernahme der Linken die Strukturreformen in Staat und Wirtschaft ins Stocken geraten waren. "Die samtene Revolution Polens gebar eine samtene Restauration", schrieb der Publizist und frühere Solidarność-Aktivist Adam Michnik. Ein "Mangel an Visionen und Courage, intellektuelle Versteinerung, eine Politik, die sich nur an kurzfristigen taktischen Zielen orientiert", kennzeichne die neue Situation in Polen.

Tatsächlich mehren sich die Indizien für eine schleichende Rückkehr manch alter Übel. Anlaß zur Sorge gibt die Häufung von Personalveränderungen an allen Schaltstellen der Wirtschaftspolitik. Reformorientierte Politiker und Beamte müssen ihre Posten an "erfahrene Fachleute" aus der sozialistischen Zeit abgeben. Dazu kommt eine Vielzahl von nur scheinbar harmlosen Akzentverschiebungen in der Wirtschaftspolitik selbst. Vorzugskredite, Zollvergünstigungen, Außenschutz, die Rückkehr zu Staatsmonopolen und neue Subventionen sollen den "berechtigten Anliegen" nichtanpassungswilliger Staatsunternehmen und der Kleinbauern dienen.

"Es hat sich herausgestellt, daß Parteien, die angetreten sind, um das ‚Leid des Volkes zu lindern‘, in Wirklichkeit vor allem Gruppeninteressen wahrnehmen. Es sind die Interessen der Managerkaste der staatlichen Industrie, der Nomenklatura der Bauernpartei auf dem Lande, Interessen der staatlichen Bürokratie", resümierte die Zeitung Zycie Warszawy.