Der FDP-Abgeordnete Paul K. Friedhoff, seit 1990 im Deutschen Bundestag, redet gern Klartext. In einem Rundschreiben an seine Fraktionskollegen sagte er offen, was die meisten nur heimlich denken: „Graf Lambsdorff wird in vier Jahren im Wahlkampf nicht mehr zur Verfügung stehen, um in der Öffentlichkeit als personifizierte Wirtschaftspolitik der FDP mit glaubwürdiger Perspektive aufzutreten.“ Der Unternehmer aus Kleve möchte den Ehrenvorsitzenden der FDP daher jetzt schon dort sehen, wo er seiner Meinung nach hingehört – in der „Ehrenloge“.

Der Grund für die Attacke: Die wirtschaftspolitische Kompetenz der FDP habe beim Wähler einen Tiefpunkt erreicht: „Bei der Frage nach unserer Kompetenz liegen wir gleichauf mit den Reps.“ Für diesen Verfall macht Friedhoff eine „falsche Mittelstandspolitik“ verantwortlich. Die einstige Domäne der Liberalen, mit der die Partei früher in Baden-Württemberg zweistellige Ergebnisse erzielte, sei konsequent vernachlässigt worden. Statt dessen sei der Mittelstand mit „lauter kleinen Nadelstichen“ verprellt worden. Als Beispiel nennt Friedhoff das Kartellgesetz. Wenn darin verboten werde, daß sich zwei kleine Drogisten gegen ein Dutzend Schlecker-Märkte in der Region absprechen, sei das alles andere als mittelstandsfreundlich.

Kompetenz gewinne man auch nicht damit zurück, daß die Koalitionsunterhändler fragwürdige Vereinbarungen, die in Wirklichkeit nur Kleinstbetrieben mit drei, vier Leuten nützten, als mittelstandsfreundlich verkauften. So begünstige die verabredete Neuregelung der Umsatzsteuer nur Unternehmen bis zum Jahresumsatz von 500 000 Mark; die brauchen die Mehrwertsteuer erst dann abführen, wenn sie zuvor eingenommen wurde. Friedhoff: „Ich habe nichts gegen die Förderung von Kleinstbetrieben, aber auf diese Art erreichen wir keinen mittleren Betrieb. Deshalb ist die Mehrwertsteuerregelung eine Mogelpackung.“ Um den Mittelstand nachhaltig zu stärken, müßten Steuervorteile so gestaltet werden, daß nicht nur die Unternehmen begünstigt würden, die in neue Maschinen und Anlagen investieren. „Beim Mittelstand findet Kapitalbindung im Umlaufvermögen statt, nicht in neuen Automaten.“

Friedhoff weiß, wovon er redet. Der 51jährige Unternehmer, der sich vom Physiklaboranten zum selbständigen Unternehmer emporgearbeitet hat, ist ein typischer Mittelständler. Sein 1979 in Kleve gegründetes Laborgeräte-Unternehmen Spektro hat er vom Dreimannbetrieb zu einem Unternehmen mit 500 Beschäftigten, fünfzig Niederlassungen in neun Ländern und über hundert Millionen Mark Umsatz ausgebaut.

Als Politiker hält der Unternehmer sich zugute, daß er mit anderen aus seiner Fraktion dank eines einzigen Coups mehr für den Mittelstand getan habe als jene prominenten Freidemokraten, die in vorderster Linie der Wirtschaftspolitik stehen. Kurz vor Ablauf der Legislaturperiode wurde das Abtretungsverbot für Forderungen aus Handelsgeschäften abgeschafft. Seit über hundert Jahren durften Unternehmen als Schuldner ihren Gläubigern untersagen, Forderungen aus Außenständen an Dritte abzutreten. Vor allem Großkonzerne haben dieses Recht intensiv genutzt, wodurch solche Forderungen für die kurzfristige Unternehmensfinanzierung ausfielen. Friedhoff: „Die Aufhebung des Abtretungsverbotes haben wir in das Handelsgesetz reingemogelt, ohne daß es vom Wirtschaftsministerium bemerkt wurde. Damit haben wir dem Mittelstand ein Liquiditätspotential von fünfzig bis sechzig Milliarden erschlossen, und zwar ohne jede Subvention.“

Ob es dem Abgeordneten Friedhoff nun auch gelingt, in der neuen FDP-Fraktion „die Schwerpunkte unserer Politik deutlicher zu machen“ und „mit neuen, glaubwürdigen und geeigneten Führungspersönlichkeiten zu besetzen“, ist allerdings fraglich. Bleibt Lambsdorff weiter der Übervater liberaler Wirtschaftspolitik und heimlicher Lenker der FDP-Wirtschaftsminister, wird Friedhoff eine Niederlage erleben. Es wäre seine zweite. Nach dem Rücktritt Jürgen Möllemanns vom Amt des Wirtschaftsministers hatte sich auch Friedhoff neben Lambsdorffs Favorit Günter Rexrodt und dem früheren Brandenburger Wirtschaftsminister Walter Hirche um die Nachfolge beworben. Er kam nur auf den zweiten Platz. „Es ging mir damals wie heute“, behauptet der Abgeordnete, „nicht um meine Person. Vielmehr sollte die Partei sehen, daß einer gegenhält.“ Wolfgang Hoffmann