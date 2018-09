Inhalt Seite 1 — Geld ja, Versöhnung nein Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Norbert Mappes-Niedick

Im Prinzip hat die Sache bereits den Segen des Ministerrats in Brüssel: Noch einmal 80 Millionen Ecu, etwa 152 Millionen Mark, will die Europäische Union im nächsten Jahr für das zerstörte Mostar bereitstellen. Das große Projekt, die geteilte herzegowinische Stadt von den einstigen Kriegsparteien – Moslems und Kroaten – gemeinsam wieder aufbauen zu lassen, genießt die Sympathien Europas. Aber das Projekt stockt. Statt zum Kern der neuen bosnischen Föderation, wie die europäischen Politiker es wollten, droht Mostar wie einst Berlin zum Symbol der Teilung zu werden. Schon jetzt, bei den Haushaltsverhandlungen für 1995, ist zweifelhaft, ob es sich lohnt, viel Geld dafür auszugeben, daß ein paar Warlords sich wieder mit intakten Kulissen umgeben können.

Wie das Projekt vor Ort sabotiert wird, erlebt zum Beispiel Helmut Bachmann, ein Österreicher, der die Abteilung Erziehung und Kultur der EU-Verwaltung unter sich hat. Er wollte den von Kroaten und Muslimen unterzeichneten Beschluß umsetzen, die Universität Mostar, die im kroatischen Westteil steht, als gemeinsame Universität für alle Volksgruppen weiterzuführen. Geöffnet ist sie schon wieder seit Mitte Oktober. Aber Rektor Zdenko Kordić ist auf den Gedanken verfallen, Mostar zur „Universität der kroatischen Minderheit“ in der bosnisch-kroatischen Föderation zu machen. Auf diese Weise kann er den „Gebrauch der kroatischen Sprache“, die sich vorwiegend durch neu erfundene Ausdrücke von der „bosnischen“ unterscheidet, verpflichtend machen und mit ausschließlich kroatischen Lehrkräften arbeiten. Und das alles, ohne offen die Föderation zu sabotieren: Käme sie wirklich zustande, könnte sie schließlich durchaus Platz für eine rein kroatische Hochschule haben. Bleibt die Föderation aber auf dem Papier, paßt es noch besser – dann bleibt das „kroatische Mostar“ Hauptstadt der „Kroatischen Republik Herceg-Bosna“ und braucht natürlich eine kroatische Universität. Einen Hochschulplan für die Föderation gibt es nicht. Daß die Idee mit der Minderheiten-Uni ein Trick ist, kann dem Rektor niemand nachweisen. Im Osten der völlig zerstörten Stadt wird derweil ein „Zweig“ der Universität von Sarajevo aufgebaut – 7000 Quadratmeter Raum, von der Hauptstadt freigegeben, stehen zur Verfügung.

Wiederaufbau und Versöhnung – die Doppelmission des ehemaligen Bremer Bürgermeisters Hans Koschnick in der herzegowinischen Hauptstadt droht zu scheitern. Drei Monate nach der Amtseinführung des Administrators, zu der drei Präsidenten und ein halbes Dutzend Mitarbeiter angereist waren, wird immer deutlicher, daß die kroatischen Offiziellen, phantasievoll in der Erfindung neuer Probleme und Hindernisse, zwar den Aufbau wollen, aber keine Versöhnung. Um ihr nationales Biotop zu erhalten, setzen sie auf Zeit: Die EU-Mission läuft im Sommer 1996 aus.

Beim Wiederaufbau dagegen reklamieren sie stets „gleiches Recht“ für ihren Westteil, obwohl der weit weniger zerstört ist als der muslimische Osten. „Vor allem die Kroaten stellen enorme Anforderungen“, kritisiert zum Beispiel Bildungsdezernent Bachmann. Während Muslime im Osten froh sind, wenn die Klassenzimmer vier Wände haben, verlangen die Kroaten im Westen den sofortigen Einbau einer Zentralheizung, obwohl es die auch vor dem Krieg nie gegeben hat. „Die Wiedervereinigung der Stadt wird boykottiert, aber aus der EU wird soviel Geld herausgeholt wie irgend möglich“, meint Bachmann bitter.

Dabei geht es wenigstens äußerlich munter voran. Zwar wird in der Stadt so gut wie nicht gearbeitet – der größte industrielle Arbeitgeber im Westen, die Flugzeugfabrik Sokol, beschäftigt 250 von einst 3200 Menschen –, aber die EU-Administration, die Blauhelme und die zahllosen Hilfsorganisationen leisten viel. Für 3000 Häuser in Mostar, die zu höchstens 30 Prozent zerstört sind, bekommen die Besitzer kostenlos Baumaterial. Die Nachfrage hält sich allerdings in Grenzen.

Die größten Erfolge des ersten Vierteljahres sind im Ostteil der Stadt zu besichtigen, der acht Monate unter Dauerfeuer lag und heute aussieht wie deutsche Städte 1945. „Mit Koschnick kamen der Strom und das Wasser“, sagen die vielen Frauen, denen man auf Schritt und Tritt begegnet. UN-Soldaten haben die Straßen von herumliegendem Schutt gereinigt; rund um die Ruinen sieht es wieder einigermaßen zivil aus.