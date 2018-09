Von Christian Ankowitsch

Die Ohren der Beteiligten, rot vor Aufregung, machten dem Anlaß alle Ehre. Ebenso die großen Worte (wenn sie auch etwas Übergröße hatten): "Eine neue Akropolis", jubilierte der Architekt; "ein Geniestreich", tirilierte ein Juror; "Jahrhundertchance", "zweites Centre Pompidou", "endlich!" echote der Chor. Während der für die Aufregung verantwortliche Minister ein wenig in sich ruhte und sein Kutschpferdlächeln lächelte. Geschafft!

Wien, im April 1990. Hier war es also, das lange erwartete Zentrum moderner und zeitgenössischer Kunst. Zumindest als Modell: ein kleines Wunder aus Karton, liebevoll beleuchtet, von den Menschen mit den roten Ohren liebevoll umkreist. Mehr als zwanzig Jahre hatte es gedauert, bis sich die Republik und (ein wenig auch) die Stadt Wien entschlossen hatten, ihn zu realisieren: den ersten großen Kulturbau des republikanischen Österreich. Was für ein April!

Und nun war es auch noch derart überzeugend geraten, das programmatisch "Museumsquartier" genannte Projekt: erdacht von engagierten Architekten (Laurids und Manfred Ortner), von einer qualifizierten Jury einhellig zum Sieger gekürt (Wolf Dieter Dube, Ernst Gisel, Werner Hofmann, Roland Rainer, James Stirling und anderen), ausgestattet mit allem, was zu einer derartigen "Jahrhundertchance" so dazugehört – und noch vielem mehr: Museen, Medienarchiv, Kunsthalle, Freihandbibliothek, Computerauffahrt zur Datenautobahn, Filmhaus, Architekturzentrum, Kino, Galerien, Shop mit Schiele-Schlüsselanhängern, Park, Beisel, Kinderspielplatz. Eine schwindelerregende Kulturmaschine also, summend Tag und Nacht.

Nicht alles auf einmal sollte gebaut werden, so viel Realismus hatte man sich bewahrt, sondern eins nach dem anderen, behutsam, überlegt. Die Entscheidung für den Bau, mäkelten zwar einige, sei spät gefallen, da überall sonst der Museumsboom bereits vorüber sei. Aber was machte das schon: Österreich war hinterdrein (wie immer). Doch dafür wollte es um eben dieses Zuspätkommen klüger sein (wie immer). Die Auguren waren guten Mutes, die Vögel flogen hoch, die Rituale liefen ab wie gehabt: Reden, Sekt, Gruppenbild mit Politikern + Architekt + Modell, Schwüre. Und Termine: Bereits 1995 werde Teil I des Kulturzentrums realisiert sein, lächelte der Minister in die Runde. Also, voran! Endlich!

Heute, viereinhalb quälende Jahre später, vermodern die roten Ohren im Archiv. Die Euphorie ist dahin, das Modell verstaubt, das Museumsquartier halb tot (oder halb lebendig, je nachdem, mit welcher Sorte Temperament man ausgestattet ist). Müdeintrigiert von den einen, krankgeredet von den anderen. Kaputtprogrammiert, in Grund und Boden musealisiert, verschleppt. Eine Ruine also, noch bevor ein einziger Kubikmeter Erde bewegt wurde – aber!

Aber! Immer noch viel zu wichtig für dieses Land, als daß man es begraben sollte als vertane Chance – und sich melancholisch damit trösten, daß die Wiener des Jahres 2080 schon noch um ihr Museumsquartier weinen werden, wie sie heute um das Historische Museum Otto Wagners weinen, das sie um die Jahrhundertwende demontiert haben. Also ran, an den Ort des Geschehens.