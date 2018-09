Nach dem umstrittenen Bekenntnisbuch „Der Pakt. Meine Freundschaft mit Tania Blixen“ des dänischen Autors Thorkild Bj0rnvig sind nun die Memoiren der Sekretärin und Nachlaßverwalterin Tania Blixens auf deutsch erschienen (Clara Selborn: „Die Herrin von Rungstedlund; Erinnerungen an meine Zeit mit Tania Blixen“; aus dem Dänischen von Sigrid Daub; Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart; 288 S., Abb., 39,80 DM). Setzte Bj0rnvig seine Lehrzeit bei der dreißig Jahre älteren „Zauberin“ dramatisch in Szene, so geben sich Seiborns tagebuchartige Notate über den Alltag auf Rungstedlund – Blixens Landsitz bei Kopenhagen – eher spröde und dezent: „Ich sollte in erster Linie nur ein menschliches Diktaphon sein, schreiben und mich nicht weiter in die Arbeit einmischen.“

Dennoch zeugen die eingestreuten Briefe, Photos und Gespräche von mehr als nur Berufsethos. Man lernt einen eigenwilligen Weiberhaushalt kennen, der zuweilen an das legendäre Gespann Gertrude Stein & Alice B. Toklas erinnert: die Diva und die Dienerin; mal auf Achse, mal im Heu! Seiborns Buch ergänzt Judith Thurmans große biographische Studie durch hinreißende Episoden aus den letzten zwanzig Jahren der Baroneß. Es entsteht das Portrait einer unverwüstlichen Kämpferin, der weder Alter noch Syphilis den Schneid abkaufen konnten. Tania Blixen arbeitete fieberhaft an ihren Werken, brillierte als Gastgeberin, sorgte für den Fortbestand des maroden Anwesens, liebte ihren feigen Eleven und feierte in den USA, todkrank, Triumphe. Eine zwischen Carson McCullers und Marilyn Monroe strahlende Siegerin, die sich nur noch von Austern und Brei ernähren konnte. Blixens Leben jenseits von Afrika? Manchmal ein Abenteuer, meistens eine Tortur, die sie mit Grazie absolvierte.

Barbara Maria Kloos