Was wünschen sich Eltern und Erzieher zuallererst von einem Bilderbuch? Daß es lustig sei, nützlich und lehrreich, na schön. Dieses hier ist aber außerdem noch leicht und dünn, einigermaßen billig und Seite für Seite abwaschbar. Was wünschen, sich Kinder? Daß sie wenigstens in den eigenen Büchern nach Belieben herumkramen dürfen: alles aufbiegen, umklappen, ausreißen, einkleben, wegfallen - und überhaupt, möglichst tief ins Innere dieser gemalten Gedanken hineinkriechen können. Dies hier ist mein Buch: Hals über Kopf hinein, alle bunten Bilder weggeguckt und aufgefressen.

Dieses Musikbilderbuch, einmal durchgesehen und aufgezehrt, macht sich heimlich selbständig und läßt sich immer neu wiederkäuen. Man wundert sich, wenn man es zum soundsovielten Male vorgelesen hat, daß doch immer wieder etwas anderes drinsteht. Auf so wenigen Seiten! Bei so vielen großen, bunten Bildern! Man könnte natürlich die kleinen Klebebilder jederzeit wieder ablösen und umdekorieren oder auch zurück in die Tasche stecken auf der letzten Seite. Aber wozu? Die singende Kokosnuß paßt ganz genau über das Klappbild mit der indischen Trommel. Ordnung muß sein!

Auch gehört das zierliche Hammerklavier exakt neben den blanken schwarzen Flügel, der läßt sich gleichfalls oben aufklappen, drinnen sieht man das geheimnisvolle goldbraune Muster von Querstreben, Saitenzügen und Schall Löchern:

"Im Bauch eines Klaviers stecken über 6000 Teile Oh! Rechts oben, ganz klein, spielt ein alter Mann mit viel Bauch und Bart und breiten Händen auf einem Klavier (das ist Johannes Brahms), gegenüber ein junger Mann mit fliegenden Fingern im zierlichen- Schattenriß (das ist Franz Schubert) - daneben steht vorzulesen: "Wunderwerk des Instrumentenbaus . Rausch von Tönen liebstes Instrument der Romantiker!" O ja! Und ganz unten in der Ecke guckt, streng und entschlossen, der junge Liszt aus dem Buch heraus.

"Franz Liszt sagte, das Klavier sei für ihn so wichtig wie das Schiff für den Seemann oder das Pferd für den Araber Für unromantische Knaben, die nichts übrig haben für Schiffe, Araber, Pferde und Wunderwerke, hat diese Bilderbuchseite immerhin noch die nüchterne Erklärung parat, wie so ein Klavierton praktisch funktioniert, und zwar im Querschnitt Modell: Taste runterdrücken, mit Hebelwirkung das Hämmerchen auf die Saite geknallt, dies hier ist Filz, aha, und dies hier der Dämpfer.

Anderswo gibt es eine ganze Klavierfabrik von innen zu besichtigen, wiederum woanders ein komplettes Symphonieorchester inklusive Konzertflügel. Dann sitzt da ein einsamer Komponist am heimischen Hammerflügel, fliegende Notenblätter unter den Füßen. Dreht man die Transparentfolie, auf die er gemalt ist, herum, verwandelt sich sein Biedermeierzimmer flugs in ein modernes Tonstudio, statt der Notenblätter blinken Computertasten und grün rote Reglersignale, die Renaissance Laute ist zu einer EGitarre geworden. Wie klingt das?

Wie funktioniert das?