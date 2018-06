Rudolf Scharping hat dazugelernt. „Wenn man etwas in ein Regierungsprogramm schreibt, in eine Wahlanalyse packt, im Parteivorstand vorträgt und am nächsten Tag in der Rede vor der Bundestagsfraktion wiederholt, dann kann es trotzdem neu sein, wenn man Wochen später in Tutzing dasselbe noch einmal sagt.