Die Kulturschaffenden waren in den auf dem Territorium der DDR gelegenen zwei Großstädten Ost- und Westberlin besonders vom Schicksal begünstigt. Das änderte sich mit der Vereinigung abrupt.

Notwendig ist jetzt das individuelle Auftun neuer Geldquellen. Von den bildenden Künstlern Berlins bewarben sich kürzlich allein 3000 für die Ausschreibung des von Lea Rosh initiierten Holocaust-Denkmals am Potsdamer Platz. Auch die staatlichen Kulturinstitutionen, so sie noch nicht wie Schiller-Theater und Kunsthalle gänzlich abgewickelt sind, brauchen Geld. Und also öffnen sie sich dem Massengeschmack – einem völlig neuen Publikum. Den Anfang machte die Volksbühne, in der jetzt fast täglich mehrere Veranstaltungen stattfinden – vor allem für junge Studenten aus Westberlin. In der New Yorker Village Voice wurde das Osttheater dafür unsinnigerweise als „Nazi-Treff“ geoutet.

Noch einen Schritt weiter ging die Galerie des Deutschen Akademischen Austauschdienstes: mit einer Modephoto-Ausstellung von Vogue, zu deren Einweihung „echte Models“ auftraten. Das biedere Kunstgewerbemuseum zeigte – zeitgleich zur Eröffnung seiner Kudamm-Boutique – eine Wanderausstellung von Gianni Versace. Berlin sei jetzt offen „für den Weg in die Freiheit“, ließ der italienische Modeschöpfer zu diesem Topereignis verlauten.

Interessant war auch die ostmassenhaft besuchte Ferrari-Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie. Zur gleichen Zeit wurde im neuen Marmor-Domizil der Immobilienfirma Klingbeil, die jetzt Trigon heißt, eine Ferrari-Filiale eröffnet. Karsten Klingbeil, der als reichster Mann der Stadt gilt, hatte vor einigen Jahren wieder mit der Bildhauerei angefangen, konnte aber mit seinen erotischen, von Arno Breker beeinflußten Bronzemädchen nicht recht bei der Nationalgalerie reüssieren – im Gegensatz etwa zu Wolf Vostell. Zu dessen autokritischer Cadillac-Plastik auf dem Rathausplatz, die sogar vorübergehend den Volkszorn auf sich zog, hatte Klingbeil angemerkt: „Das Auto ist die wichtigste Erfindung überhaupt. Es ist doch herrlich, so vollklimatisiert durch die Landschaft zu fahren. Also, er tut damit dieser sogenannten Kunstrichtung keinen Gefallen. Außerdem hat er dabei schlechten Beton verarbeitet, das sage ich als Bauunternehmer.“ Mittlerweile ist Klingbeil aus seiner Firma ausgeschieden, die schon vorher seine zwei, laut Ulrich Schamoni, „schlauen Poliere“, Guttmann und Groenke, übernommen hatten. Sie verschenken nicht nur gelegentlich teure Luxuslimousinen an Geschäftsfreunde, sondern expandieren auch kräftig: Überall in Ostdeutschland entstehen seit der Wende Trigon-Objekte, 1992 kauften sie für 2,17 Milliarden Mark 29 Interhotels (50 bis 100 Millionen fordern sie jetzt von der Treuhand wieder zurück), außerdem besitzen sie Anteile am CDU-Sender 100,6.

Und dann plant ihre Firmengruppe noch ein riesiges Golffreizeitzentrum bei Potsdam sowie ein 380-Millionen-Mark-Objekt am Alexanderplatz. Guttmann und Groenke stellten dafür sogar einen Abteilungsleiter aus der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung ein, Herrn Brandt, der ein Nutzungskonzept verfaßte, das dann mit der „Anlage“ zu einer Senatsvorlage identisch war, welche ihrerseits später dem Senatsbeschluß zugrunde lag. Jetzt versteht man, warum sie ihre Firmengruppe in Trigon umbenannten, was „Dreieck“ heißt: Es ist eine Art Billardspiel, das praktisch nach dem Gesetz „Einfallspinsel gleich Ausfallspinsel“ funktioniert.

Selbstverständlich sind die beiden, wie Klingbeil und die meisten anderen großen Immobilienhändler der Stadt, Mitglieder im Verein der Freunde der Nationalgalerie. So ist es nicht allzu spekulativ zu behaupten, daß sie den Leiter der Stiftung preußischer Kulturbesitz auch zu seiner Ferrari-Ausstellung anstifteten.

Einen etwas anderen Kurs dagegen fährt die Berlinische Galerie im Gropiusbau, wo es jüngst äußerst ottomotorkritisch zuging: auf der „Zweiten Thermie-Messe“, einer europäischen Ausstellung über alternative Energietechnologien. In ihrem Rahmenprogramm wurden statt edler Luxusschlitten kleine häßliche Elektroautos vorgeführt. Und im Inneren des Gropiusbaus warben über fünfzig Hersteller für Umweltprodukte und -verfahren. Viele kamen aus dem Osten, nicht selten aus ABM-Projekten. Sie alle hatten bunte Stände – mit beflissenem Messepersonal, Werbevideos, Vierfarbprospekten und Hochglanzpostern. In der Berlinischen Galerie wirkte das etwas eintönig. Wohingegen sich, laut Kunstkritikerin Sabine Vogel, in den mattpolierten Ferrari-Turbozylindern in der Nationalgalerie die Werktätigen aus Willi Sittes Ölbild „Leuna“ mit der Feinmechanik von Rebecca Horns „Junggesellinnen-Maschinen“ geradezu „kongenial verdichteten“.