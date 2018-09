Der Robinson Club soll umgekrempelt und mit einem einprägsamen Image versehen werden. Erster Schritt: ein völlig neu gestalteter Katalog.

Aus der Flut der Urlaubsprospekte sticht ein pastellgelbes Heft hervor, der neue Sommerkatalog der TUI-Tochter Robinson Club. Das 200 Seiten starke Druckwerk erinnert nur noch wenig an herkömmliche Pauschalreisebroschüren. Robinsons neue Werbeschrift sucht vielmehr die Nähe von Zeitgeist-Magazinen: ästhetisierte Schwarzweißphotos im Stil moderner Kosmetik- oder Modewerbung, ein mit Formen und Farben spielendes Layout, ergänzt durch gefühlsbetonte Texte („Volle Schönheit, Blume meines Lebens – wann wird der Traum Realität, an welchen Ort der Erde muß ich gehen, um dich zu finden?“). Die „Composition“ stammt aus der Werkstatt der Werbeagentur Kleiber-Wurm, die in der Vergangenheit schon zahlreiche regionale Broschüren mit saloppen Zeitgeistsprüchen Übergossen hat.

Die neue Werbelinie ist Teil einer Imageveränderung, die der neue Robinson-Geschäftsführer Kurt Niclaus verordnet hat. Niclaus empfand den Auftritt des deutschen Robinson-Clubs als angestaubt. Außerdem waren für den Kunden kaum noch Unterschiede zu anderen deutschen Veranstaltern wie zum Beispiel dem Club Aldiana festzustellen. „Wir waren verwechselbar geworden.“

Die Strategie, mit der Niclaus die noch immer führende Stellung seines Unternehmens behaupten will, orientiert sich an den Marketingkonzepten erfolgreicher Firmen wie Levi’s, Joop oder Nike: Um das Produkt von ähnlichen und möglicherweise gleichwertigen Konkurrenten abzugrenzen, wird die Marke mit einem starken Image ausgestattet. Im Idealfall ist schließlich der Produktname und das damit verbundene Lebensgefühl beim Käufer genauso wichtig wie das eigentliche Produkt.

Die Änderung des Werbeauftritts ist nicht die einzige Neuerung, die Niclaus vornehmen will. Während der Robinson-Geschäftsführer die Qualität der Anlagen sowie die Verpflegung und das Sportangebot als gelungen und hochwertig einstuft, soll die Animation gründlich überarbeitet werden. Niclaus: „Der Kunde muß mehr Herzlichkeit erfahren, er muß als Gast mehr im Mittelpunkt stehen.“ So wird zunächst versuchsweise in fünf Clubs gleichberechtigt neben dem Clubchef ein sogenannter Gastgeber eingestellt, der sich ausschließlich um die Betreuung der Besucher kümmern soll. Im Gegenzug wird der Chefanimateur als Oberspaßmacher abgeschafft. Inhaltlich soll die Animation weniger platt, dafür gepflegter werden: „Das Männerballett wird es nicht mehr geben.“ Der neue Geschäftsführer möchte vermehrt Gäste ansprechen, die auch „auf geistiger Ebene interessiert sind“.

Geändert wird auch die Struktur des Angebotes: So bemühen sich einzelne Anlagen um Familien oder Singles mit Kindern, andere öffnen sich insbesondere romantiksuchenden Paaren, erholungsbedürftigen Clubgästen oder actionsüchtigen Youngsters. Die Altersspanne der Cluburlauber soll so von derzeit dreißig bis fünfzig Jahren auf zwanzig bis sechzig Jahren erweitert werden.

Auch im Unternehmen selbst will Niclaus einiges umgestalten. Jeder Mitarbeiter soll künftig mindestens einmal im Jahr in speziellen Seminaren geschult werden.

Noch ist in den Clubs alles beim alten, noch sind die Sprüche im neuen Katalog nicht mehr als Werbebotschaften, künstlich und austauschbar. In spätestens drei Jahren soll das neue Konzept in den Clubs komplett umgesetzt sein. Letztlich, so Niclaus, werden die Gäste den Erfolg oder Mißerfolg der neuen Linie bestimmen. Denn: „An erster Stelle steht der wirtschaftliche Erfolg.“ Markus Stromiedel