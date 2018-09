Von Ludwig Siegele

Unanständiges war es, was das Minitel Mitte der achtziger Jahre erst richtig anmachte: Millionen von Franzosen brachen in der elektronischen Bildschirmpost jegliches Tabu. Und Unanständiges könnte einmal das einzige sein, was dem Fernmeldedienst neues Leben einhaucht, so amüsieren sich schon seit längerem Kritiker: Das Medium brauche dringend bunte Bilder.

Jetzt ist es soweit, zumindest theoretisch. Vor kurzem stellte der Fernmeldemonopolist France Telecom mit Pomp die zweite Generation des Dienstes vor – achtmal so schnell wie sein Vorgänger und damit etwa fähig, Photos zu übertragen. Und diese Woche präsentierte das Unternehmen neue Endgeräte für die langsame Version.

Doch trotz des sogenannten Netzes Télétel Vitesse Rapide (TVR) und der schicken Terminals namens Magis fürchten Experten, daß der einst so erfolgreiche Minitel in den nächsten Jahren zum Auslaufmodell wird. "Der Minitel in seiner aktuellen Form ist am Ende", wetterte der Branchenverband Association Française de Télématique (Aftel) kürzlich.

Als das Medium Anfang der achtziger Jahre eingeführt wurde, war es eine glänzende Idee, die in Deutschland schon an ordnungspolitischen Bedenken gescheitert wäre: France Telecom schuf nicht nur das Datennetz Télétel ähnlich dem Bildschirmtext, sondern verteilte zunächst auch kostenlos die Endgeräte mit dem einprägsamen Namen Minitel.

Außerdem führten die Fernmelder ein Abrechnungssystem ein, das die Dienstevielfalt förderte: Der Kunde wählt zunächst mit einer vierstelligen Nummer wie 3615 den kiosque an und sucht sich dann per Kode einen Dienst aus. France Telecom zieht für beides das Geld ein, gibt aber die Dienstgebühren an den Anbieter weiter, bis zu 2,60 Mark pro Minute.

Die Zahlen, mit denen das Unternehmen heute aufwartet, sind beeindruckend: Mittlerweile stehen fast 6,5 Millionen Minitels in französischen Haushalten, davon knapp zwei Drittel kostenlos. Sie liefen im vergangenen Jahr fast 90 Millionen Stunden und machten fast 2,3 Milliarden Mark Umsatz, von denen rund 870 Millionen an die Anbieter gingen.