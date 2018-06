POTSDAM. – Das sei kein Ost-West-Konflikt. Sagt die Sozialdemokratin, sagt der Oberbürgermeister, sagt der Personalrat. Nur was ist es dann, was in der Stadtverwaltung für Sprengstoff sorgt und in zahlreichen ostdeutschen Kommunen Verbitterung schafft? Es geht ums Geld.