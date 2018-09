Von Wilfried Kratz

Man sieht sie noch im Straßenbild, die gepanzerten Patrouillenfahrzeuge, von denen Soldaten, Gewehr im Anschlag, hinter Stahlplatten herabspähen. Aber seit die Waffen in Nordirland schweigen, fallen Militär und Polizei in Belfast und anderswo sehr viel weniger auf. Das Zentrum der Hauptstadt erstrahlt im Glanz weihnachtlicher Beleuchtung. Der Einzelhandel registriert ein Umsatzplus von zehn Prozent und begrüßt Besucher aus Dublin, von denen viele zum ersten Mal zum Einkauf nach Belfast kommen. Das Grand Opera House spielt "Dick Whittington", ein Klamauk für Kinder und Erwachsene, und nebenan, im "Europa", dem "am häufigsten ausgebombten Hotel der Welt", wird der Ballsaal für die Silvesternacht hergerichtet.

Normalisierung ist auch das Geschäft der Politiker. Die britische Regierung "geht davon aus", daß der am 1. September in Kraft getretene Waffenstillstand der Irish Republican Army (IRA) "dauerhaft" ist, und hat mit Sinn Fein, dem politischen Flügel der IRA, erste Gespräche geführt. Mit einer Wirtschaftskonferenz in Belfast versuchte sie am vergangenen Dienstag, die internationale Aufmerksamkeit auf die Investitionschancen in Ulster zu lenken.

In Springvale, einem verwüsteten Gebiet nur zwei Kilometer abseits des Belfaster Zentrums, sind jene Probleme zu besichtigen, die nun mit neuem Elan angepackt werden sollen. "Wir leben hier auch nicht anders als Minderheiten in England", meint der 63jährige Paddy Auld und macht eine weitausholende Handbewegung über die Arbeiterwohngebiete Falls und Shankill, die in unmittelbarer Nachbarschaft der Maschinenfabrik Mackie liegen. Die Einwohner von Falls sind fast ausnahmslos irisch-katholisch. Shankill ist britischprotestantisch.

Aulds jüngerer Kollege Ronnie Lewis stimmt zu. Die troubles, wie er sagt, hätten die beiden Seiten immer stärker polarisiert und die Grenzlinien schärfer gezogen. "Die Probleme entstanden in den Ghettos, und sie können auch nur in den Ghettos gelöst werden." Sein Rezept ist einfach: ordentliche Berufsausbildung, sichere Arbeitsplätze, ein Ziel im Leben. "Wenn man Geld hat, dann lösen sich viele Schwierigkeiten von allein." Man sehe es doch an der Mittelklasse, die sich viel mehr mische. In Shankill, wo Lewis zu Hause ist, "haben wir 38 Prozent Arbeitslosigkeit und Männer in den Dreißigern, die noch nie eine Arbeit hatten".

Katholik Auld und Protestant Lewis sind die beiden leitenden Betriebsräte bei Mackie, einem Unternehmen, das den Verfall der alten Industrie ebenso symbolisiert wie die Hoffnung auf Erneuerung. Durch seine Lage im Grenzland bekam die Maschinenfabrik die Konflikte in besonderem Maße zu spüren. Hier herrschte Krieg. Ganze Straßenzüge brannten aus und wurden abgerissen. Eine Mauer sollte die beiden verfeindeten Seiten auseinanderhalten. Auld vermerkt nicht ohne Ironie, daß Teile des Grenzwalls ausgerechnet jetzt attraktiver hergerichtet und mit niedlichen Zinnen versehen werden, da so viel vom Abriß von Mauern die Rede ist.

James Mackie & Sons produziert seit 150 Jahren Maschinen für die Verarbeitung des heimischen Flachses und wurde zu einem führenden Hersteller von Textilmaschinen für harte Naturfasern. Vor vierzig Jahren arbeiteten hier 5000 Menschen. In den siebziger Jahren begann der Abstieg. Die Eigentümerfamilie investierte nicht mehr und übergab die Verantwortung einem amerikanischen Unternehmen, das 1992 pleite ging. Bei Mackie fanden schließlich nicht einmal mehr 300 Menschen einen Job, die Firma überlebte nur am Tropf staatlicher Subventionen.