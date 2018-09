Inhalt Seite 1 — Abschied von den Mischlingen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Köhler

Im Rückblick auf ein langes Spekulantenleben sah André Kostolany seine Geschäfte stets ganz nüchtern. „In 51 Prozent aller Fälle liege ich richtig, zu 49 Prozent greife ich daneben. Und von den zwei Prozent Unterschied lebe ich“, erklärte der Altmeister der Börsenspekulation gern seinem geneigten Publikum.

Mit so dünnen Erfolgschancen können Kostolanys Kollegen im Anlagemanagement der Investmentfonds kaum leben. Sie stehen unter permanentem Leistungsdruck. Denn auf die Rendite der ihnen anvertrauten Gelder fällt der Blick des Publikums zuerst. In Zeitungen und Fachzeitschriften werden Hitlisten veröffentlicht, und die jeweils Klassenbesten können mit regem Zuspruch rechnen. Der Wettlauf um die beste Rendite ist daher nicht nur ein Kampf um Lob und Ehre. Es geht auch um viel Geld, das die Sparer bei den jeweiligen Spitzenreitern im Vertrauen darauf anlegen, daß deren Fondsmanager auch in Zukunft mit überdurchschnittlichen Ergebnissen glänzen.

Doch in diesem Wettbewerb herrschen keineswegs einheitliche Regeln. So lassen sich beispielsweise die Verantwortlichen derjenigen Fonds, die ihre Mittel vorwiegend in deutschen Nebenwerten anlegen, mit einer gewissen Berechtigung nur ungern mit Konkurrenten in einen Topf werfen, die hauptsächlich in deutsche Standardaktien investieren. Wenn an den deutschen Börsen – wie in den Jahren 1990 bis 1993 – die Nebenwerte im Durchschnitt eine wesentlich schlechtere Kursentwicklung nehmen als etwa die umsatzstarken dreißig Dax-Werte, dann wird in den Führungsetagen der Fondsgesellschaften ein Performance-Vergleich von Fonds mit so unterschiedlichen Anlageschwerpunkten als abwegig angesehen.

Den Fondskunden, die nur an einer möglichst hohen Rendite interessiert sind, mögen solche Bedenken als spitzfindig erscheinen. Portfoliomanager, die sich von solchen Vergleichen ungerecht behandelt fühlen, lassen das Urteil einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit jedoch nicht gern auf sich sitzen und haben daraus Konsequenzen gezogen. Sie haben ein Verfahren übernommen, das unter der Bezeichnung „Benchmarking“ in den angelsächsischen Ländern schon seit langer Zeit fest etabliert ist.

Dabei wird für ein bestimmtes Wertpapierportfolio eine bestimmte „Benchmark“, mithin ein Maßstab beziehungsweise eine Meßlatte, festgelegt, die als Orientierungslinie für die Beurteilung des Anlageerfolgs dienen soll. Am deutlichsten tritt dies bei den sogenannten Index-Fonds in Erscheinung. So zielt beispielsweise der Fonds Oppenheim Dax-Werte der Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft darauf ab, eine Wertentwicklung zu erreichen, die mindestens derjenigen des Deutschen Aktienindex (Dax) entspricht. Und der SMH-SmallCap-Fonds der Schröder Münchmeyer Hengst Investment GmbH orientiert sich an dem Spezialwerteindex GSC-100 (die Abkürzung steht für German Small Caps, mithin für kleinere Gesellschaften), den die SMH-Bank eigens für diesen Zweck geschaffen hat.

Ähnlichen Strategien folgen erklärtermaßen die Anlagemanager des Deutschen Investment-Trust (DIT), einer Tochtergesellschaft der Dresdner Bank, bei ihren Länderfonds. Die Zielvorgabe lautet auch hier: besser abschneiden als der jeweilige Marktindex.