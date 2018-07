Der interessiert François Mitterrand fast so sehr wie das Leben. Seit Jahren schon ist er mit ihm per du. Da parliert er im Plauderton über die Ewigkeit, läßt er Freunde, Journalisten oder via Bildschirm gleich die ganze Nation an seinem Leiden teilhaben und disputiert über sein Ende: „Von einer so kurzen Frist haben meine Ärzte nicht gesprochen“, entgegnete er anläßlich des jüngsten franko-italienischen Gipfels Reportern, die gehört haben wollten, er plane nicht mehr über sechs Monate hinaus.