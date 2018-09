Obwohl BDI-Präsident Hans-Olaf Henkel die Verbände BDI, BDA und DIHT nach Umzug in die Hauptstadt Berlin gern in einem gemeinsamen Haus der Wirtschaft sähe, wird daraus kaum etwas. Der Beschluß beim Deutschen Industrie- und Handelstag - Umzug 1998 ins eigene Haus am Berliner Spreebogen - steht fest. Zudem glauben DIHT-Insider nicht an die von Henkel ins Spiel gebrachten Synergieeffekte. In der Umgebung von Präsident Hans Peter Stihl verweist man auf das eher abschreckende Beispiel der Großfusion zwischen Daimler und MBB, bei der Konzernchef Edzard Reuter noch immer auf die erhofften Synergieeffekte wartet.

Apropos Umzug Bonn-Berlin: Über das Umzugsverhalten der rund 500 Verbände und Institutionen in Bonn weiß man inzwischen etwas mehr. Die Gesellschaft für Struktur- und Stadtforschung empirica hat im Auftrag von Pitt Hoffmann, dem Vorsitzenden des Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer-Vereins Bonn-Bad Godesberg, 49 überwiegend große Verbände nach ihren Plänen befragt. Die Befragten - rund zehn Prozent der im Bonner Stadtgebiet ansässigen Institutionen - repräsentieren 5722 Beschäftigte in 2722 Büroräumen auf insgesamt 45 500 Quadratmeter Nutzfläche. Die Untersuchung soll den Immobilienmaklern eine Übersicht über etwaige Kapazitätsverlagerung von Personal und Büros geben.

Das Ergebnis der Untersuchung ist für Bonn einigermaßen beruhigend. Nur drei Verbände, unter anderem der Bundesverband Deutscher Banken, wollen mit "Sack und Pack" nach Berlin. Die meisten Verbände favorisieren Mischformen mit zusätzlichen Dependancen in Berlin, die dort allmählich vergrößert werden, derweil die Bonner im Rahmen üblicher Fluktuationen verkleinert werden. Obwohl am Ende des Umzugsprozesses etwa vierzig Prozent der von den 49 Institutionen genutzten Flächen rein rechnerisch nicht mehr benötigt werden, dürften diese Reserven zu einem erheblichen Teil durch innere Expansion - Abbau von Überbelegungen, Untervermietung und großzügigere Flächenausstattung - absorbiert werden. Fazit von empirica: "Der Arbeits- und Büromarkt Bonns wird nicht durch ein schockartiges Ereignis betroffen, bei dem innerhalb kurzer Fristen zigtausend Quadratmeter Büroflächen freigesetzt werden und einige tausend Arbeitsplätze verlorengehen. Der ganze Prozeß vollzieht sich in kleinen Schritten und erstreckt sich über einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren und trifft nur einen kleinen Teil der Beschäftigten und Flächen. Unabhängig davon bleiben in Bonn erhebliche Funktionen auf Dauer bestehen."

Die Personalpolitik vom Kanzler Helmut Kohl macht's möglich. Bei der Bundesbank zählen kaum noch gestandene Banker, um so mehr verdiente Parteifreunde. Kohls neuester Coup: Ein Vertrauter Theo Waigels, der 63jährige Peter M. Schmidhuber (CSU), der als EU-Kommissar ausgedient hat, wechselt nach Frankfurt. Dafür wird das siebenköpfige Direktorium der Bundesbank auf acht Mitglieder erhöht. So sieht die Praxis der in der Regierungserklärung verkündeten Verschlankung des Staates aus.