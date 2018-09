ESSEN. - Daß Zeitungsartikel Leserbriefe provozieren, ist nichts Ungewöhnliches. Seltener dürfte es vorkommen, daß ein kleiner Bericht gleich eine wissenschaftliche Studie nach sich zieht - so wie der in der ZEIT vom 12. November 1993 erschienene Beitrag "Das sitzt" über den Autoaufkleber mit dem Spruch "Eure Armut kotzt mich an". Er war der Auslöser für eine kommunikationswissenschaftliche Analyse unter dem Titel "Neue Armut und organisiertes Erbrechen". Darin sezieren der Linguist Hardarik Blühdorn und seine Kollegin Wiebke Hennig den Spruch und kommen zu dem Schluß: Der Sticker und vor allem sein Erfolg dokumentieren, daß der "Grundwert einer auf das gesamtgesellschaftliche Wohl gerichteten Solidarität im Denken und Handeln der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit heute erheblicher Erosion unterliegt". Im vierteljährlich erscheinenden Sprachreport, herausgegeben vom Institut für deutsche Sprache, wurde die Studie unlängst veröffentlicht.

Die Verfasser kritisieren den ZEIT-Artikel, weil sein Autor nur "zwischen den Zeilen eine vage Bereitschaft erkennen ließ, ein derartiges Produkt . . . kritisch zu hinterfragen". Dies sei zuwenig, meinen die Wissenschaftler. "Schockiert hat uns", schreiben sie weiter, "daß der Geschäftsführer der Essener Firma, die den Aufkleber vertreibt, seine Aufschrift im Interview mit dem ZEIT-Redakteur als ,witzig und geistreich` einstufte." Nachdem sie den Spruch Wort für Wort analysiert haben, kommen sie zu dem Urteil: "Was einfacher strukturierte Gemüter hier allenfalls zum Lachen reizt, ist die ungenierte Direktheit der Aussage in Verbindung mit der öffentlichen Verwendung des Tabu-Wortes ,kotzen`."

Inhaltlich treibe der Sticker die zunehmend verbreitete Ansicht auf die Spitze, daß "Reichtum der verdiente Lohn für Tüchtigkeit und Armut die verdiente Strafe für Untüchtigkeit" sei, daß also Arme an ihrem Schicksal selbst schuld seien. Die neue Qualität des Spruchs bestehe darin, daß er es nicht dabei belasse, Arme nur zu beschimpfen - er ermuntere darüber hinaus alle, die sich von Armut bedroht fühlen, "zu abgrenzendem Verhalten".

"Was Armut besonders erschreckend macht, ist ihre beständige Sichtbarkeit und die sich daraus ergebende Unausweichlichkeit der Konfrontation", heißt es in der Analyse. Von denen, die nicht arm sind, werde Armut "als Herausforderung interpretiert: als Aufforderung zur Hilfe, die, je mehr Armut um sich greift, zur Überforderung wird, zur indirekten Drohung, weil die Armut anderer die Gefahr bewußt macht, selbst arm zu werden." So gesehen, sei der aggressive Spruch eine Gegendrohung sowie Ausdruck einer "trügerischen Hoffnung auf Geborgenheit und Solidarität der Nicht-Ausgegrenzten in der Rumpfgesellschaft".

Daß der Aufkleber offenbar tatsächlich viel Zuspruch findet, wie der Geschäftsführer der Vertreiberfirma behauptet hatte, konnten die Wissenschaftler selbst erleben: "Als wir kürzlich mit einer Gruppe von Studienanfängern über den Spruch diskutierten, mußten wir zu unserer Überraschung feststellen, daß diese - obgleich sie unsere Ablehnung durchaus verstanden und auch grundsätzlich akzeptierten - doch in gewisser Weise bereit schienen, ihn zu rechtfertigen. Tatsächlich, sagten sie, sei es ja bedrückend, wie man tagtäglich in den Medien mit der Armut und dem Elend in aller Welt konfrontiert werde. Daß man dem kaum noch ausweichen könne, sei wirklich zum Kotzen."