Am Satz des Bundeswehrgenerals Schultze-Rhonhof gibt es nichts zu deuteln: "Der Vergleich von Soldaten mit Mördern ist so absurd und zutiefst ehrabschneidend, wie es ein Vergleich des Bundesverfassungsgerichts mit dem Volksgerichtshof der NS-Zeit sein würde." Der General hat recht, wenn er damit die Angehörigen der Bundeswehr in Beziehung zu den sechzehn Karlsruher Richtern setzt. Sein Unterton von Bösartigkeit sollte ihm deshalb ebensowenig vorgeworfen werden wie dem Wehrdienstverweigerer, der sein Auto mit dem Schild "Soldaten sind Mörder" ohne den Zusatz beklebt hat: "aber nicht die der Bundeswehr".

Doch das Mißverständnis wirkt offenbar fort: Die Verfassungsrichter haben den inkriminierten Text seinerzeit keineswegs gutgeheißen oder gar belobigt; sie haben ihn im Zeichen der Meinungsfreiheit lediglich der Strafdrohung entzogen.

Sie hätten wohl auch einem Bundeswehrgeneral das Wort nicht verboten, wenn er - sogar ohne Konjunktiv - den Unterschied zwischen einem Terrorregime und seinen Mördern (mit oder ohne Uniform) und einem freiheitlichen Rechtsstaat samt Bundeswehr hätte klarmachen wollen.