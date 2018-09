Inhalt Seite 1 — Der Rat gebrannter Kinder Seite 2 Auf einer Seite lesen

HAMBURG. - Die ersten freien und gleichen Wahlen in der Geschichte Südafrikas markierten den Abschluß einer Revolution, die noch tiefgreifender verändert hat als die deutsche Wende im November 1989. Jetzt geht es darum, die Übergangsverfassung von 1993 durch ein endgültiges Grundgesetz abzulösen. Die Beratungen dazu treiben drei Gremien voran: Der 46köpfige Verfassungsausschuß der Nationalversammlung arbeitet den Verfassungstext aus. Sechs Fachkommissionen, in denen alle ins Parlament gewählten Parteien vertreten sind, widmen sich speziellen Problembereichen. Sieben Verfassungsjuristen, als eine Art Feuerwehr gedacht, springen ein, wenn die Beratungen festgefahren sind.

Zur Erinnerung: Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland war einer der Paten der südafrikanischen Übergangsverfassung. Unterstützt von der Konrad-Adenauer-, der Friedrich-Ebert- und der Friedrich-Naumann-Stiftung, lassen sich drei Parteien von deutschen Staatsrechtlern beraten. Denn die Südafrikaner orientieren sich an unserem Grundrechtssystem sowie am deutschen Rechtsstaat und seiner föderalistischen Struktur. Das deutsche Grundgesetz gilt übrigens nicht nur in Afrika als vorbildlich.

Der Grundrechtskatalog der südafrikanischen Übergangsverfassung wird wohl in die endgültige Verfassung übernommen werden und deckt sich weitgehend mit den 21 Grundrechten des deutschen Grundgesetzes. Ähnlich wie hierzulande ist auch in Südafrika eine leidenschaftliche Debatte darüber entbrannt, ob soziale Leistungsrechte (Recht auf Arbeit, auf Wohnung, auf Bildung und so weiter) und bestimmte Staatsziele (Sozialstaat, Umweltschutz) in der Verfassung verankert werden sollen. Weiterhin ist auch die Möglichkeit einer Verfassungsbeschwerde vorgesehen.

Sie wird sicherlich auch am Kap dazu führen, daß sich die Bürger ihrer Grundrechte, die sie so lange entbehren mußten, bewußt werden und diese einklagen. Das Verfassungsgericht folgt im Aufbau und in den Verfahrensarten ganz den Karlsruher Modell.

Das Rückgrat der vorläufigen Verfassung ist die Gewaltenteilung. Sie läßt in 34 "Prinzipien" die künftige Konstitution des Landes erkennen, wenngleich die Verfassungsgeber, das sind die Nationalversammlung und die Bürger, in letzter Instanz die rechtliche Gestalt Südafrikas bestimmen werden. Niemand kann das Volk, das sich selbst "verfaßt", rechtlich binden.

Der heftigste Streit geht in diesen Tagen um den Aufbau des Bundesstaates. Die Wahlsieger vom African National Congress (ANC) neigen zu einem zentralistischen Staat. Sie wollen von Pretoria aus die Richtung bestimmen und den neun Provinzen nur begrenzten Spielraum lassen. Das möchten die anderen Parteien verhindern - vor allem Mangosuthu Buthelezis Inkatha Freiheitspartei (IFP), die in der Provinz KwaZulu/ Natal die Mehrheit errang. Buchstäblich in letzter Minute hatte der selbstbewußte und in seiner Provinz populäre Parteiführer im vergangenen Jahr die Teilnahme an den Parlamentswahlen verkündet und damit einen Bürgerkrieg verhindert. Er will starke "Bundesländer". Seine eigene Provinz bewohnen 8,5 Millionen der 40,5 Millionen Südafrikaner. Buthelezi nahm erst Abstand vom Wahlboykott, nachdem die Übergangsverfassung zu seinen Gunsten geändert worden war: Sie stärkt jetzt die Landesrechte und verankert die Monarchie des Zulu-Königs - gerade so, als sei im deutschen Grundgesetz das bayerische Königtum garantiert.

Der Übergang von der vorläufigen zu einer endgültigen Verfassung Südafrikas birgt also noch einigen Sprengstoff. Deutsche Verfassungsjuristen könnten ihn entschärfen, denn sie haben bei der Verfassungsgebung in den fünf neuen Bundesländern und bei der Reform des Grundgesetzes eine Menge Erfahrungen sammeln können.