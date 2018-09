Jordanien, Syrien und Irak - bis vor kurzem noch waren dies kaum Ziele, in die der Normaltourist reiste. Informationen über die drei Nahostländer hatte der Polyglott-Verlag folglich in einem einzigen seiner Reiseführer-Bändchen zusammengestellt. Der Text beschränkte sich auf Kurzportraits von Amman, Damaskus, Aleppo und Bagdad, ergänzt von knapp gefaßten Routenvorschlägen zu den Hauptsehenswürdigkeiten wie Petra und Palmyra, längs des Euphrats und des Tigris, durch die irakische Wüste bis hinunter nach Basra am Persischen Golf.

Inzwischen aber hat Jordanien deutlich an touristischem Interesse gewonnen; zahlreiche (Studienreise-) Veranstalter haben das Land im Angebot. Die Münchner Reisebuchmacher tragen dieser Entwicklung nun mit einem eigenständigen Jordanien-Band Rechnung ("Jordanien", Polyglott Verlag, München 1994; 60 S., 9,80 DM). Die sechzig Seiten sind geeignet, einen aktuellen (Redaktionsschluß war Dezember 1993) und schnellen Überblick zu geben. Die Hauptstadt Amman wird auf nur drei Seiten vorgestellt; der im Jordanien/Syrien/ Irak-Band noch vorhandene Absatz über das - noch immer existierende, wenngleich nicht sonderlich "orientalische" - Basarviertel unweit des römischen Theaters wurde allerdings gestrichen. Für Petra, die legendäre rosarote Felsstadt der Nabatäer, haben die Autoren vier Wegevorschläge parat; darunter jenen wegen seiner prächtigen Aussicht auf das gesamte Gelände wirklich lohnenswerten zum Gipfel des Umm el Biyara. Im Rahmen acht verschiedener Rund-Routen von Amman (beziehungsweise Aqaba) aus werden weitere Sehenswürdigkeiten wie Jerash, Kerak, Wadi Rum und Wadi Mujib beschrieben. Eine neunte Route führt über Jericho nach Jerusalem.

Wer sich nach diesem Kompakteinstieg ausführlicher mit Kunst und Kultur Jordaniens beschäftigen will, ist gut beraten, als Reisebegleiter den in diesem Jahr in sechster Auflage erschienenen DuMont-Kunst-Reiseführer "Jordanien" (485 S., 44,- DM) zu wählen. In bewährter Manier versammelt das Buch nach einem umfänglichen historischen und kulturhistorischen Abriß Details über die architektonischen und archäologischen Baudenkmäler des Landes. Der Autor Rainer Scheck ist hauptberufliche als Verlagslektor tätig und spezialisiert auf Archäologie, Klassisches Altertum und außereuropäische Kunst. Den Orient kennt er von zahlreichen ausgedehnten Studienaufenthalten. Sein Text ist durchsetzt mit Tabellen und Originalzitaten früherer Jordanienreisender und -forscher wie etwa dem Oldenburger Orientpionier Ulrich Jasper Seetzen (über Gerasa); neuere Ausgrabungen, Ergebnisse und wissenschaftliche Einschätzungen wurden berücksichtigt. Innerhalb der praktischen Reiseinformationen hingegen ist der Band leider nicht ganz a jour. So ist zum Beispiel das jordanische Konsulat in Wiesbaden bereits seit 1992 nicht mehr unter der angegebenen Adresse und Telephonnummer zu erreichen.