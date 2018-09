Inhalt Seite 1 — Modernisieren statt ausverkaufen Seite 2 Auf einer Seite lesen

KIEL. - Ein Brief an die Behörde wird erst nach drei Monaten beantwortet; eine beantragte Sozialleistung wird wegen Fristversäumnis abgelehnt; eine Genehmigung wird mit der Begründung verweigert, dann könnten sich auch andere darauf berufen - Fälle aus dem Alltag, die das negative Image der "Bürokratie" begründen.

Aber haben solche Vorfälle wirklich Bedeutung für den Streit um das Beamtentum? Nein, sie berühren allenfalls den Rand des Themas, das gegenwärtig die Medien beherrscht. Ob eine Behörde zügig arbeitet, ob Fristen eingehalten werden müssen und Genehmigungen zu Recht versagt werden, hat wenig oder nichts mit dem Rechtsstatus derer zu tun, die innerhalb der öffentlichen Verwaltung mit solchen Aufgaben befaßt sind. Schlamperei, Kleinlichkeit und Angst vor Präjudizien kommen bei Angestellten in demselben Maße vor wie bei Beamten. Und wenn jemand meint, die ganze öffentliche Verwaltung sei schlecht, so ist das ebenfalls ein Irrtum: die Verwaltung der Wirtschaftsunternehmen ist keineswegs immer tüchtiger.

Was heute unter Titeln wie "Reform des Beamtentums" oder "des öffentlichen Dienstes" und "Verschlankung des Staates" diskutiert wird, liegt in mehrfacher Hinsicht neben den wirklich bedeutsamen Zukunftsfragen. Man prügelt die Beamten und trifft den Staat. Denn die ständigen Vorwürfe gegen die Beamten bereiten den Boden für die Zurücknahme staatlicher und kommunaler Aktivitäten. Sie verstärken die ohnehin bestehende Tendenz, wegen der öffentlichen Finanznot Aufgaben, die bisher staatlich oder kommunal ausgeführt werden, zu privatisieren oder jedenfalls zu reduzieren. Das trifft diejenigen, die auf den Staat und die Kommunen angewiesen sind: die Sozialleistungsempfänger und die Schüler, die Alten und die Alleinerziehenden, die Kranken und die Behinderten.

Und eines Tages gefährdet die vordergründig sinnvolle Einschränkung der Staatstätigkeit womöglich auch die Wirtschaft selbst. Denn wird der Staat oder werden die Kommunen "kaputtgespart", so entfallen auch wesentliche Elemente einer notwendigen Infrastruktur.

Wer macht sich außerdem heute noch klar, daß ein ganz großer Teil der Beamten nicht "Bürokraten", also Mitarbeiter in Ministerien und Verwaltungsbehörden, Rathäusern und Finanzämtern sind, sondern Lehrerinnen und Lehrer (bundesweit etwa ein Drittel der 1,9 Millionen Beamten). Wenn sie nicht mehr Beamte wären, müßten sie in anderer Rechtsform beschäftigt und bezahlt werden. Sie würden dann zwar für ihre Altersversorgung Beiträge zahlen, aber sie dürften streiken und könnten sich vielleicht höhere Gehälter und günstigere Arbeitsbedingungen erkämpfen. Ob das wirklich alle wollen, die jetzt so kritisch auf die "Privilegien" der Beamten blicken? Abgesehen davon läßt es sich ja überhaupt nicht vertreten, angesichts steigender Schülerzahlen großzügig einzusparen.

Auch für die Polizei, den zweiten großen Personalkörper des Staates, fordern viele nicht Einsparungen, sondern mehr Beamte. Übrigens: Die "Tabu-Bereiche", in denen der Rotstift nicht regieren soll - Polizei, Justiz, Finanzverwaltung und Lehrerschaft - machen zusammen rund drei Viertel der Beamtenschaft aus!

Statt also ewig über die Beamten zu lamentieren, sollte sich das Interesse lieber auf die eigentliche Reformfrage richten: "Wie muß eine öffentliche Verwaltung organisiert sein, um in einer sich wirtschaftlich und sozial wandelnden Gesellschaft mit gestalten, mit abfedern helfen zu können?" (Heide Simonis). Nur eine Teilfrage davon ist, ob die "hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums" unverändert weiter gelten können; die Überprüfung von Aufgaben, Organisation und Methoden der Verwaltung ist nicht minder wichtig.