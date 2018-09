Inhalt Seite 1 — Patriarch der Chemie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Adolf Butenandts wissenschaftliche Veröffentlichungen füllten drei Bände mit je fast tausend Seiten, als ihm die Max-Planck- Gesellschaft einen Nachdruck zum 75. Geburtstag schenkte. Als einer der bedeutendsten Biochemiker des Jahrhunderts mußte er freilich nicht auf diese üppige Bilanz warten; schon seine frühen Arbeiten hatten für den Nobelpreis gereicht.

Die Reindarstellung des ersten weiblichen Sexualhormons, des Östrons, gelang ihm bereits mit 26 Jahren. Zwei Jahre später, 1931, kamen das männliche Sexualhormon Androsteron und bald auch das Schwangerschaftshormon Progesteron hinzu. Die überraschende Entdeckung, daß es sich dabei um ähnliche Steroide handelt, rundete alles zur Nobelpreisauszeichnung von 1939 ab.

Später kamen weitere wichtige Entdeckungen hinzu. So brachte der Nachweis der Genwirkungskette bei der Bildung des Augenpigments von Insekten erste Einblicke in die Wirkungsweise von Erbfaktoren durch spezifische Enzyme, ein bis heute sehr aktuelles Forschungsgebiet. Mit der Isolierung des Sexuallockstoffs des Seidenspinners wurde ein neuer Weg zur gezielten Insektenbekämpfung eingeschlagen. Dazu kamen viele weitere Arbeiten zu Fragen der Krebsentstehung, Genetik und Virologie. Doch Adolf Butenandt war nicht nur ein begnadeter Wissenschaftler. Er hat auch seine herausragende Stellung wissenschaftspolitisch geschickt und konsequent genutzt. Dabei konnte er der Max-Planck-Gesellschaft in ihrer Aufbauphase als Präsident eine breite öffentliche Unterstützung sichern.

Adolf Butenandt wurde am 24. März 1903 in Bremerhaven-Lehe geboren. Er ging 1921 zum Chemiestudium an die Universität Marburg. Drei Jahre später wechselte er nach Göttingen, um bei Adolf Windaus an Naturstoffen zu arbeiten, denn die Chemie fesselte ihn, so fand er, nur in ihrer Beziehung zur Biologie. Nach der Promotion wurde Butenandt Assistent von Windaus, und während dieser 1928 den Nobelpreis bekam, begann Butenandt mit seinen Arbeiten zur Hormondarstellung. Als Abteilungsleiter im Chemischen Universitätslaboratorium heiratete er 1931 seine begabte Forschungsassistentin Erika von Ziegner, die Mutter von sieben Kindern wurde.

1933 erreichte Adolf Butenandt ein Ruf an die Technische Hochschule in Danzig, und 1936 wurde er, nur 33 Jahre alt, Direktor des renommierten Kaiser-Wilhelm-Instituts für Biochemie in Berlin-Dahlem. Im Jahr zuvor hatte er nach einem Aufenthalt in den USA den Ruf an die Harvarduniversität abgelehnt. In Dahlem aber folgte er keinem Geringeren als Carl Neuberg.

Obgleich Jude, war Neuberg als Frontkämpfer im Ersten Weltkrieg zunächst noch nicht unter Hitlers Rassengesetze gefallen, doch aufgrund einer perfiden Denunziation zwangsweise beurlaubt worden. Mit Hilfe des Berliner Instituts konnte er noch in einem Privatlabor weiterarbeiten. Doch im August 1939 fand Butenandt auf seinem Schreibtisch einen Zettel Neubergs: "Haben Sie Dank für alles, es wird unvergessen sein. Wenn Sie diesen Gruß lesen, bin ich schon in Holland."

Im November 1939 geriet Butenandt selbst in den Würgegriff des Regimes. Nachdem Carl von Ossietzky 1935 im KZ der Friedensnobelpreis zuerkannt worden war, verbot ein Reichsgesetz die Annahme des Nobelpreises. Dem sollte Butenandt nun mit einem vom Reichskulturministerium vorformulierten und von Hitler genehmigten, sehr harschen Brief folgen. Nach drei Tagen Bedenkzeit gab Butenandt dem Drängen von Kollegen nach, weder für die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft noch für sich selbst ein sinnloses Risiko einzugehen. Er schickte den Brief ab.