BREMEN. - Die Gründungsversammlung der Wählervereinigung "Arbeit für Bremen" begann mit dem patriotischen Bekenntnis ihres Initiators: "Hier stehe ich, Friedrich Rebers, 65 Jahre alt, ein begeisterter Bürger dieser Stadt." Hanseat von Kopf bis Fuß, sozial engagiert und im Ton der Junge aus dem Volk, repräsentiert der Sparkassen-Vorstand Rebers genau den Typ des Sozialdemokraten, dem der Wiederaufbau des kriegszerstörten Bremen zugeschrieben wird und dessen bedeutendster Vertreter der legendäre Bürgermeister Wilhelm Kaisen war. Sein Geist schien über den Anwesenden zu schweben, in dem die Wählervereinigung ihr Programm präsentierte, durchwoben von Zitaten Kaisens ("Kiek nich in'n Muuslock, kiek in de Sün" / Schau nicht in ein Mauseloch, schau in die Sonne) und gewürzt mit Kritik an der Bremer Politik.

Als Richtschnur sehen die neuen das Sanierungskonzept, das 1992 Bremen und der Bund vereinbart haben. Bei der Umsetzung des Programms hat in den Augen der Wählervereinigung die Regierung versagt, indem sie sich gegen den "gefährlichen Auszehrungsprozeß" durch die Abwanderung von Unternehmen nach Niedersachsen nicht zur Wehr setze.

Schuld an dieser Passivität und an der resignativen Stimmung in der Stadt trägt laut Rebers der grüne Teil der Ampelkoalition, der "ideologisch ausgerichtete Kampf der Grünen gegen den Individualverkehr", ihr Widerstand gegen mehr Gewerbeflächen, ihre schikanöse Abfallpolitik. Weil die Grünen ausschließlich "an einem ökologisch illusionären Modellstaat" arbeiten, gehören sie nicht in die Regierung.

Die Grünen sind die einzigen Kontrahenten der neuen politischen Kraft, die anderen Parteien können viele ihrer Forderungen bei der Wählervereinigung wiederfinden. Auf der politischen Skala ist "Arbeit für Bremen" zur Rechten der Sozialdemokraten anzusiedeln. Die Wählervereinigung wirbt für eine "Sanierungskoalition" und rechnet mit deutlich mehr als zehn Prozent der Stimmen bei der Bürgerschaftswahl im September. Vor allem die Nichtwähler will die Vereinigung für sich gewinnen. Sie könnte das Aus der Freidemokraten besiegeln und würde wohl auch manchen CDU-Wähler umstimmen.

CDU und FDP ordnen "Arbeit für Bremen" dem Problemfeld der Sozialdemokraten zu und treffen damit den Kern. Fünf der sieben Gründungsmitglieder haben seit Jahren das SPD-Parteibuch, einer war zur CDU abgewandert. Ihre politischen Positionen, insbesondere zur Wirtschafts- und Verkehrspolitik, sehen sie schon lange nicht mehr in der Partei repräsentiert. Abweichende Voten bei Abstimmungen der Bürgerschaft zeigten, daß die Ampelgegner noch nicht aufgegeben haben. Die Anregung von Friedrich Rebers, "Gammler und Bettler" aus der City zu verbannen, und das gewaltige Echo mitten in der Sommerpause ließen ahnen, daß sich etwas tat am rechten Rand der SPD. Daß Bürgermeister Wedemeier jetzt erneut zum Spitzenkandidaten gekürt wurde und sich vorsichtig für eine rotgrüne Koalition erwärmt, gab den Ausschlag für die Gründung der Wählervereinigung. Sie will auf jeden Fall eine neue "Koalition aus Filz und Müll" verhindern.

Ihre Mitglieder fühlen sich weiterhin als Sozialdemokraten und denken nicht daran, ihr Parteibuch zurückzugeben. Die SPD-Führung allerdings verlangt eine Entscheidung entweder fürs Parteibuch oder für die Aktion; gegen einen eventuellen Rauswurf wollen die Dissidenten klagen.