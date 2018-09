Am Montag starben in Algier mindestens 42 Menschen, etwa 260 wurden verletzt. Es ist der schwerste Bombenanschlag seit Beginn der blutigen Kämpfe zwischen Regierung und islamischen Fundamentalisten. Bis Dienstag nacht hat sich niemand zu diesem Attentat bekannt. Doch erst kürzlich hatte der bewaffnete Flügel der verbotenen Islamischen Heilsfront (FIS) seine Kämpfer zu verstärkten Aktionen im jetzt beginnenden Fastenmonat Ramadan aufgerufen.

Vielleicht ist es kein Zufall, daß der Sprengsatz auf dem Boulevard Amirouche detonierte - dort protestierten am Tag zuvor Tausende gegen Terrorismus und Gewalt. Sie wandten sich zugleich gegen das von Teilen der Opposition, darunter auch Vertretern der FIS, in Rom vereinbarte Verhandlungsangebot an die Regierung. Da in Algerien Notstandsgesetze gelten und nur Kundgebungen im Sinne des Regimes erlaubt sind, könnte das Attentat die Antwort sein auf die kompromißlose Haltung der Machthaber. In Rom hatten sich Mitte Januar sieben Parteien der islamistischen und demokratischen Opposition auf einen "Nationalpakt" geeinigt, der helfen soll, die algerische Krise friedlich beizulegen. Die wichtigste Forderung: freie Wahlen bis Mitte des Jahres. Staatspräsident Liamine Zeroual lehnte das Angebot "zur Gänze" ab und kündigte seinerseits Wahlen an - für Juli. Die islamistischen Gruppen werden dabei nicht antreten dürfen. Die letzten Wahlen im Januar 1992 hatte das Militär abgebrochen, weil sich ein Sieg der FIS abzeichnete. Damit begann der Bürgerkrieg, den die Regierung jetzt offenbar zu beenden glaubt, indem sie ihren Fehler von damals wiederholt.

Es ist abzusehen, daß am Wahltag eine Welle terroristischer Gewalt das Land überziehen wird. An einer Machtbeteiligung gemäßigter Fundamentalisten führt kein Weg vorbei, nur so verlieren sie ihre Aura als "Märtyrer". Die Alternative wäre eine weitere Eskalation von Gewalt und Gegengewalt.