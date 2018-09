Wie verfährt man mit einem Freund, der seine Kinder schlägt? Man versucht, auf ihn einzuwirken. Man droht mit dem Ende der Freundschaft. Man gewährt seinen Kindern Unterschlupf. Wer aber käme auf die Idee, dem Freund einen Prügelstock zu schenken?

Die Bundesregierung. In diesen Tagen nimmt sie die Waffenlieferungen an die Türkei wieder auf. Auf dem Lieferschein stehen 39 Bergepanzer, 70 Brückenlegepanzer und diverse Ersatzteile für Kampfpanzer und Flugzeuge. Wo das Kriegsgerät (Wert 52 Millionen Mark) zum Einsatz kommen wird - darüber herrscht kaum Unstimmigkeit: im Südosten der Türkei, wo Militär und kurdische Guerilla erklärtermaßen "Krieg" gegeneinander führen. Allein im vergangenen Jahr verloren 9000 Menschen ihr Leben, darunter viele Zivilisten.

Bonn liefert wieder Kanonen - aber dafür nicht mehr die Menschen, auf die sie zielen sollen. Die Verlängerung des Abschiebestopps für kurdische Flüchtlinge entpuppt sich nun als Akt bizarrer Humanität: die eine Hand schützend über die Flüchtlinge gehalten, während die andere ungerührt Waffen an die Peiniger verteilt. Und am Ende das große Staunen, wenn immer mehr Kurden an die deutsche Asylpforte klopfen.