Ende der sechziger Jahre, also vor einem Vierteljahrhundert, wurden die bis dahin erhobenen Studiengebühren in der Bundesrepublik abgeschafft. Ausschlaggebend dafür waren zwei Gründe: Die Politik der gezielten Öffnung der Hochschulen und der an stetige Zuwachsraten gewöhnte, solide Zustand der öffentlichen Kassen.

Das Ziel der Öffnung der Hochschulen ist inzwischen ohne Zweifel erreicht. Die Studentenzahlen haben sich seither verdreifacht, mehr als ein Drittel jedes Altersjahrgangs nimmt ein Studium auf. Trotz der daraus resultierenden Überlastprobleme soll sich hieran auch künftig nichts ändern. Um allen sozialen Schichten gleiche Zugangschancen zu erhalten, sollten vor allem die seit Jahren stagnierenden BAföG-Sätze deutlich angehoben werden. Selbstverständlich müßten auch Studiengebühren mit großzügigen, bis zu fünfzig Prozent aller Studierenden erfassenden sozialen Befreiungstatbeständen verbunden sein; darüber besteht allseits Konsens.

Drastisch geändert hat sich demgegenüber die Lage der öffentlichen Kassen. Die Hochschulen bekommen es allenthalben bitter zu spüren. Denn an Stelle einer Aufstockung der Mittel, wie sie seit Jahren zur Schaffung angemessener Studienbedingungen für die große Zahl der Studierenden dringend benötigt wird, sind einschneidende Kürzungen an der Tagesordnung. Der Protestmarsch der Göttinger Kollegen durch Hannover vergangene Woche, ein besonders auffälliges Signal der Auseinandersetzung zwischen Wissenschaft und Politik über die unzureichende Finanzausstattung der Hochschulen, unterstreicht nur die auch in den meisten anderen Bundesländern anzutreffende Notlage. Sie wirkt sich mit gravierenden Lücken bei Bibliotheken, Tutorien, Praktika unter anderem nicht zuletzt auf die Studienbedingungen negativ aus.

Die Suche nach ergänzenden Finanzierungsquellen wie Studiengebühren ist für die Hochschulen daher - neben dem Bemühen um weitere Kostenreduzierung - ein Gebot der Stunde. Kommentare von Ressortministern, bei der Forderung nach Studiengebühren handele es sich um eine "phantasielose Antwort auf die wirklichen Probleme des Hochschulsystems", wirken aus dieser Sicht fast schon zynisch. Auch angesichts der verbreiteten Diskrepanz zwischen öffentlicher Armut und privatem Wohlstand kommt man kaum daran vorbei, der Hochschulpolitik in ihrem Finanzgebaren widersprüchliches Verhalten vorzuwerfen.

Indessen gibt es noch ein zweites, nicht minder wichtiges Argument für Studiengebühren, das sich an zahlreichen ausländischen Beispielen erhärten läßt: ihren Beitrag zur Sicherung der Qualität von Studium und Lehre. So können spürbare, wenn auch sozial abgefederte Studiengebühren das Studienverhalten in durchaus erwünschtem Sinne beeinflussen - und das nicht nur, weil sich ein Langzeitstudium nicht mehr "lohnt". Vor allem sind Gebühren geeignet, die Studierenden zu anspruchsvolleren Hochschulmitgliedern zu machen, die auf einer qualitativ hochwertigen Gegenleistung bestehen und bereit sind, notfalls auch durch Ortswechsel mit finanziell nachteiligen Folgen für die anfangs gewählte Hochschule die Konsequenzen zu ziehen. Auch wenn es an den deutschen Hochschulen einer solchen indirekten Sanktion zur Verbesserung der Lehre überwiegend nicht bedarf, sind die positiven Wirkungen des Wettbewerbs doch auch im Hochschulbereich nicht zu unterschätzen.

Nach allem ist dringend zu wünschen, daß die Politik ihre bisherige Verweigerungshaltung aufgibt und in eine ernsthafte Diskussion über das Für und Wider von Studiengebühren eintritt. Der mutige Schritt des SPD-Bildungspolitikers Peter Glotz stimmt hoffnungsvoll.