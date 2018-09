Oh, herrliche Natur, wo`s kreucht und fleucht - und gut riecht oder stinkt? Meist wohl stinkt. Auf der sonntäglichen Landpartie tönt es nicht selten aus städtischem Kindermund: "Puuh, hier wird gedüngt!" Schlecht kitzelt es natürlich in der Nase, Mutter kramt ihr Airfresh aus der Tasche, und schon duftet`s orientalisch-exotisch. Vater wedelt mit dem kleinen Bäumchen, hübsch rot, gelb, blau oder grün, das da unter dem Rückspiegel baumelt - verkehrsgefährdend, weil ablenkend, aber angenehme Gerüche verbreitend. Da fühlt man sich im Auto mal wieder wie zu Hause.

Denn im wohlgepflegten Heim ist`s nicht nur sauber, sondern auch frisch. Zisch vernimmt der Besucher des sonst so stillen Örtchens und meint, er steht im Wald, wittert Fichte - oder Zeder? Was bisher - auch als frische Meeresbrise - nur durch Bad und WC wehte, hält nun Einzug in weitere Lebensräume. Ein amerikanisches Produkt steigert Lebensqualität: Brise, die Duftpyramide, die in dezentem Design - "klar und elegant" - darauf wartet, zum unverzichtbaren Möbelstück aller Wohn-Zimmer zu werden. Das Massenprodukt verströmt - oh, Wunder - "die persönliche Duftnote" des Hauses. "Faszinierend, diskret und exklusiv" schafft es eine "angenehme und zugleich geheimnisvolle Atmosphäre" und vertreibt Braten-, Fett- und Rotkohlgerüche. Wer denkt da noch an den leichten Luftzug von draußen - umsonst und in Fülle bereit zum Tausch gegen heimelige Dunstschwaden? Man kaufe - für nur sechsmarkneunundvierzig - die frische Luft: natürlich natürlich und biologisch abbaubar und FCKW-frei und gesund.

Gesund übrigens auch, wer selbst gut riecht. Louis XIV. und Kollegen - legendär - kannten weder Wasser noch Seife. Doch heute ist Sauberkeit selbstriechend untendrunter und Liebliches, Blumiges, Süßliches, Würziges oder Herbes obendrauf. Physisch nicht mehr anwesend, steht man unsichtbar und unentrinnbar noch für einige Zeit im Raum. Da kann es schon mal passieren, daß man jemanden nicht riechen kann. Er solle verduften, schnaubt der Stänkerer und sucht armwedelnd die Duftmarken zu zerstreuen. Verliebte tauschen ambrosisches Briefpapier, gerne nach Veilchen duftend! Großmütter fühlen sich im Dunstkreis von Lavendel oder 4711 geborgen, und wenn die Kräfte versagen, wird Riechsalz unter die Nase gerieben. Festtage sind besondere Anlässe für Wohlgerüche: Da werden Räucherstäbchen hervorgeholt, da wird aus Tanne, Zimt, Koreander und Wachs ein unsichtbarer Duftbrei, und schnüffelnd wittert jeder Weihnacht. Riecht es nach Weihrauch und Myrrhe, ist Sakrales nicht weit. Himmlisch! Wer den Finger an (nicht "in" - unfein!) die Nase legt, denkt nach und geht dann doch meist der Nase nach. Das Baby wacht mit der Nase zuerst auf, es kitzelt in dieser, der Kleine kräuselt sie, niest, also: lebt.

Diese olfaktorischen Gedankenspiele führen zu einem stinkenden Etwas, zu der einzigen bisher uneinnehmbar scheinenden Gestanksbastion, zu unserem letzten Zugeständnis an die Umwelt: der Biotonne. Dort kreucht`s und fleucht`s, und gar nichts ist mehr herrlich. Doch auch hier, wird vom Markt gemeldet, hatte eine Firma jetzt den richtigen Riecher und erfand: BioTonnenFrisch!

Wer also bis heute die Luft anhielt, den Biomüll sammelte, in die Tonne warf, um beim Öffnen des Deckels nicht nur von fauligem Verwesungsgestank, sondern auch von einer Legion sich im gärenden Abfall suhlender Drosophila melanogasta unausweichlich umschwärmt zu werden, der kann jetzt aufatmen: BioTonnenFrisch ist ein "feinkörniges Granulat", "für Menschen, Tiere, Boden und Gewässer unbedenklich" - nur für die Fruchtfliege Drosophila eben nicht. Es wird "einfach eingestreut". Also hin und gekauft! Die Einkilo-Haushaltspackung für nur fünfmarkfünfundneunzig.