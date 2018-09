Inhalt Seite 1 — Sportschuhe: Adidas holt auf Traktoren: Freundliche Übernahme Blumen: Boykott am Valentinstag Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ganz leger im rot-weiß-blau gestreiften Adidas-Shirt erschien Robert Louis-Dreyfus in dieser Woche zu seiner ersten großen Pressekonferenz als Vorstandsvorsitzender der Adidas AG. Die Lockerheit konnte sich der öffentlichkeitsscheue Franzose offenbar leisten. Die Durstzeiten des Herzogenauracher Traditionsunternehmens, in denen außer Besitzerwechseln, Marktverlusten, Personalabbau und roten Zahlen wenig Positives zu melden war, scheinen erst mal vorbei zu sein.

Nachdem im vergangenen Jahr schon ein kleiner Gewinn anfiel, rechnet die runderneuerte Adidas-Führung für 1994 mit einem Gewinn von rund 150 Millionen Mark vor Steuern. Das ist ein Anfang.

Gut zwanzig Prozent mehr Umsatz auf einem schwierigen Weltmarkt und ein Orderplus von zwanzig Prozent für das erste Halbjahr 1995 sprechen dafür, daß das "Comeback von Adidas" gelungen ist.

Sollten sich die Erwartungen von Louis-Dreyfus erfüllen, wollen er und seine vier Partner, die zusammen seit Ende 1994 bereits 96 Prozent des Adidas-Kapitals kontrollieren, die Aktie an die Börse bringen. Der Brite David Bromilow (Besitzer eines Medizinfachzeitschriften-Imperiums) mit gut 45 Prozent, Louis-Dreyfus und Co-Vorstand Christian Tourres mit je 24,9 Prozent und zwei weitere Partner mit kleineren Anteilen wollen dann bis zu 30 Prozent des Adidas-Kapitals über die Börse versilbern. Damit bestünde die Chance, wenigstens einige Aktien des Unternehmens, das seine Schuhe und Sportbekleidung mittlerweile praktisch ausschließlich in Fernost und Osteuropa herstellen läßt, wieder in deutschen Aktiendepots landen.

Der Österreicher Gerald Hampel weiß, wie man in Deutschland fischt. Ohne viel Trara und mit viel Gefühl für die sensiblen Nerven teutonischer Manager hat der Chef der italienischen Traktorenfabrik Same-Lamborghini- Hürlimann einen großen Fang gelandet: Er besitzt nun die Landmaschinenabteilung des Düsseldorfer Maschinen- und Anlagenbaukonzerns Klöckner-Humboldt-Deutz. Damit will Hampel die Umsatzmarke von 1,5 Milliarden Mark überspringen, die er in seiner Branche für lebensnotwenig hält. Durch die Übernahme bekommt Same jetzt in Mitteleuropa ein ausgebautes Kundendienstnetz mit gutem Ruf. Und für die Deutschen eröffnet sich ein Markt für Mähdrescher in Südeuropa.

Wer als Ausländer in Deutschland ein Unternehmen haben will, so Hampel, müsse rechtzeitig ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Wer sich dagegen nur auf Großkredite mächtiger Banken stütze und gegen den Willen des Managements einfalle, drohe auf dem Bauch zu landen. Das hat inzwischen auch der Reifenhersteller Pirelli begriffen, der beim Hannoveraner Continental-Werk abgeblitzt war. Dank des einfühlsamen Vorgehens des neuen Pirelli-Chefs Marco Tronchetti Provera haben sich die beiden Reifenkonzerne nun auf eine faire Kooperation bei der Entwicklung neuer Lkw-Reifen geeinigt. Daß Conti daneben noch ein Verhältnis mit dem Franzosen Michelin hat, wurde von Pirelli stillschweigend akzeptiert.

Achthundert Millionen Mark Schulden, ein unübersichtliches Konglomerat von 255 Firmen, eine dramatische Absatzschwäche und ein Partner, bei dem es noch viel düsterer aussieht - das ist der Status quo beim größten deutschen Fleischkonzern, der Alexander Moksel AG, Buchloe. Doch der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Dankert - bekannt geworden als Anwalt des DDR-Devisenbeschaffers Alexander Schalck- Golodkowski - ist optimistisch. Und der im Oktober neu eingesetzte Vorstandsvorsitzende Herbert Wüst ebenso: bis 1996 sei das Unternehmen über den Berg. Erreicht werden sollen die schwarzen Zahlen mit einer grundlegenden Umstrukturierung. Nach den Schließungen des Verteilerzentrums Berlin und fünf anderer Betriebe wollen die Manager noch rund sechzig weitere Firmen und Schlachtstätten stillegen, darunter mindestens einen der drei ostdeutschen Schlachthöfe.