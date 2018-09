Uwe Wesel: "Plädoyer für ein Schlußgesetz", ZEIT Nr. 2; Joachim Gauck: "Wut und Schmerz der Opfer", ZEIT Nr. 4; Leserbriefe: "Gnade schafft keine Gerechtigkeit", ZEIT Nr. 5

Wenn man selber mit seiner Familie über zwei Generationen in beiden totalitären deutschen Systemen Verhaftungen und Gefängnisse erdulden mußte, dann ist man immer wieder froh, so eindeutig klare Worte zu hören, wie Gauck sie findet. Es waren zu viele, die leiden mußten; es sind zu viele, die immer noch aus oft hoher, aber falscher linker Sicht zu vieles verniedlichen, verdrängen, vergessen wollen. Hier nannte Gauck deutlich und warnend Roß und Reiter. Ist das alles immer noch so schwer zu begreifen?

Dr. Friedrich-C. Korden, Bodenteich

Gauck macht sich zum Fürsprecher der Gerechtigkeit wie die Kirche zum Verkünder des Wort Gottes; der privilegierte Zugang zu den Stasi-Aufzeichnungen erlaubt ja auch eine vergleichbare Funktion. Daß unsere Justiz die "Fälle" gerne "aufarbeiten" möchte, wer könnte ihr das verdenken, der am schlechtesten bezahlten Kaste unserer Gesellschaft.

Helmut Grau, Hetzles

Im deutschen Haus ist wieder mal dringend Großreinemachen angesagt. Aber Opa Bahr kehrt mit dem alten Besen aus der Nachkriegszeit alles unter den Teppich, Onkel Stolpe macht um den schmutzigen Aufwasch einen großen Bogen, Flurnachbar Wesel empfiehlt einen ganz billigen Weichspüler, und für die Weißwäsche legt Hausmutter Marion den Schongang ein. Da kann Saubermann Gauck als "Meister Propper der Verfolgten" noch so lange an dem Dreck herumkratzen, den wir am Stecken haben: Der Deutsche wäscht sich den Pelz, aber er macht sich nicht naß!

Helmar Meinel, Köln