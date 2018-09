Inhalt Seite 1 — Wie Gott in Frankreich Seite 2 Auf einer Seite lesen

SAARBRÜCKEN. - Mitte Dezember vergangenen Jahres erhielten Fußballtrainer Christian Neururer, der den 1. FC Saarbrücken trainierte, und weitere vierzehn Exprofis des Traditionsvereins Post vom Finanzamt. Sie hätten, so teilte ihnen die Behörde mit, erhebliche Steuerschulden, und die wären nun fällig. Von den Spielern werden durchweg fünfstellige Summen gefordert. Von Trainer Neururer, zur Zeit bei Hannover 96 unter Vertrag, will der Fiskus angeblich sogar 295 000 Mark. Begründet wird die Forderung mit einer saarländischen Regelung, dem sogenannten Grenzgängerabkommen, gegen das die Kicker verstoßen haben sollen.

Das Abkommen besagt, daß ein deutscher Arbeitnehmer, der im Saarland arbeitet, aber seinen Wohnsitz im grenznahen Bereich in Frankreich hat, fiskalisch gesehen Franzose ist. Das ist wegen der niedrigeren Steuersätze in Frankreich recht sinnvoll, aber auch die Mieten und Grundstückspreise sind in Frankreich viel günstiger. Viele Saarländer nutzen dies. Sie arbeiten an der Saar und zahlen ihre Lohnsteuer in Frankreich. Mit den Steuervorteilen ködert der 1. FC Saarbrücken auch heute noch Profikicker. Natürlich ärgern sich die Steuereinnehmer über das legale Schlupfloch. Aber Gesetz ist Gesetz.

Die angemahnten ehemaligen 1.-FC-Spieler wohnten wenige Kilometer jenseits der Grenze, die meisten in Spicheren. Dieser Ort ist nicht nur eine bevorzugte Wohngegend der saarländischen Steuerflüchtlinge, sondern auch ein Platz, den jedes saarländische Schulkind kennt. Die Spicherer Höhe war 1870/71 Ort einer großen Schlacht. Und die "Schulze Katrin", eine mutige Saarbrückerin und inzwischen eine Art Nationalheldin, eilte auf das Schlachtfeld und pflegte Franzosen und Preußen. Doch wetten Insider darauf, daß weder Trainer Neururer, noch die meisten der nun zur Kasse gebetenen Spieler je etwas von der Schulze Katrin gehört haben und viele nur höchst gelegentlich in ihren gemieteten Wohnungen und Häusern in Spicheren nächtigten. Der Lebensmittelpunkt der Fußballprofis sei nicht Spicheren gewesen, sondern dort, wo die Familien lebten, argwöhnt deshalb das Finanzamt. Zwar regelt auch das Grenzgängerabkommen nicht, wie oft man in seiner Wohnung jenseits der Grenze gepennt haben muß. Es regelt aber, wie oft ein Arbeitnehmer, der in Frankreich wohnt, an seinem Arbeitsplatz im Saarland seinem Broterwerb nachzugehen hat: mindestens 45 Tage im Jahr. Und das hätten Neururer und die vierzehn Spieler nicht getan. Also gelte für sie nicht das Grenzgängerabkommen, sondern normales deutsches Steuerrecht.

Die Behörde hat angeblich genau nachgerechnet, hat Trainingslager - in San Salvador zum Beispiel - und Auswärtsspiele des damaligen Bundesligisten addiert und kam zu dem Ergebnis: In den Jahren 1992 und 1993 hätten die 1.-FC-Profis an ihrem eingetragenen Arbeitsplatz im Ludwigsparkstadion nicht die jeweils erforderlichen 45 Tage pro Jahr den Ball getreten. Also zur Kasse!

Natürlich sehen das Neururer und die Spieler ganz anders. Sie legten Widerspruch ein. Michael Krätzer, einst Sturmspitze des 1. FC, beschwerte sich in der Saarbrücker Zeitung: "Zuerst werden die Spieler zum Verein gelockt, indem man ihnen die steuerlichen Vergünstigungen schmackhaft macht. Daß die Vorteile mit Auflagen und Risiken verbunden sind, hat mir kein Mensch gesagt."

Und Trainer Neururer, nach einem verbalen Rundschlag gegen den Verein und die Saarländer ("Ich habe noch nie so viele verlogene Menschen kennengelernt wie die Saarländer"), drohte sogar mit einer Klage gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber: "Wenn ich die vom Finanzamt geforderte Summe bezahlen muß, werde ich den Verein in Höhe des Betrages verklagen." Niemand habe ihn auf die 45-Tage-Regel aufmerksam gemacht.

Der 1. FC Saarbrücken weist alle Vorwürfe zurück. Schatzmeister Michael Kreis stellte in der Saarbrücker Zeitung klar: "Erstens: Der Verein steckt diesbezüglich in keiner Haftung für die Spieler. Zweitens: Der 1. FC hat sich absolut korrekt verhalten, die Steuergesetze penibel beachtet. Drittens: Der Verein hat zumindest seit meiner Amtszeit von Ende 1993 an an die von den Grenzgängerregelungen betroffenen Profis Merkzettel mit den wichtigsten Verhaltensmaßregeln verteilt, wie mir gesagt wurde, soll dies auch vor meiner Zeit geschehen sein."