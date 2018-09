Afrika liegt den Deutschen fern. Von den Alten mag sich der eine oder andere noch eines Großonkels erinnern, der einst am Kilimandscharo eine Pflanzung besaß. Wer in den dreißiger Jahren zur Schule ging, hat nicht nur brav das Stanniolpapier aus Vaters Zigarettenschachteln gesammelt, sondern wohl auch jene bunten Bilder von Askari-Uniformen aus den deutschen Kolonien in Alben eingeklebt, die es für manche Marken - R6, Eckstein - gab. Im Kindergottesdienst nickte eine kleine Negerstatue mit dem Kopf, sobald man Groschen in die Sammelbüchse steckte. Die Pimpfe sangen "Heia Safari!", wobei Lettow-Vorbecks Feldzug und Lützows wilde, verwegene Jagd schon damals im Nebel der Geschichte ineinanderflossen. Lang ist`s her.

Der Versailler Vertrag hatte dem Deutschen Reich 1919 auch seine afrikanischen Kolonien abgesprochen, welch ein Glück: ein halbes Jahrhundert ehe Briten und Franzosen, Belgier und Portugiesen ihre aufmüpfig gewordenen überseeischen Besitzungen in die Unabhängigkeit entließen. Schwarze traten den Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg lange Zeit nur als amerikanische Soldaten gegenüber - bis die ersten Asylbewerber aus Afrika als Küchenknechte in unseren Restaurants auftauchten. Der Schwarze Kontinent ging in dem Begriff "Dritte Welt" unter und wurde pflichtschuldigst mit Entwicklungshilfe bedacht. Im übrigen hielten sich alle Bundeskanzler an das Wort Bismarcks: "Meine Karte von Afrika liegt in Europa."

Literatur und Film nährten noch ein Quentchen verklärender Nostalgie: Hemingway, Tania Blixen, John Huston, auch Professor Grzimeks "Serengeti darf nicht sterben". Tätiges Mitleid schlug sich in Spenden für die Welthungerhilfe, Misereor, Brot für die Welt und andere Hilfsorganisationen nieder. Doch erst als mit der Ausbreitung des Fernsehens die Welt zum Dorf schrumpfte, füllte sich der Begriff Afrika mit alltäglicher Wirklichkeit. Auf einmal galt wieder der 2000 Jahre alte Satz des römischen Historikers Plinius: "In Afrika gibt es dauernd etwas Neues."

Das wenigste davon ist erbaulich gewesen. Afrika flackerte als Kontinent der Apokalypse über die Bildschirme: eine unendliche Geschichte von Dürren und Hungersnöten, Krankheit und Korruption, Terror und Tyrannei, Schulden und Schuld. Das vielhunderttausendfache Morden in Ruanda, Echo des Holocaust und Abklatsch der killing fields in Kambodscha, hat die Welt 1994 entsetzt, empört, erschüttert. Und wer sollte nicht in "Afropessimismus" verfallen, wenn er nach den Fakten hinter den Bildern gräbt?

Auf dem afrikanischen Kontinent mit seinen dreißig Millionen Quadratkilometern leben heute 600 Millionen Menschen, 500 Millionen davon südlich der Sahara. Im Jahre 2010 wird die Bevölkerung eine Milliarde zählen. In keiner anderen Region der Erde nimmt sie so stark zu; die jährliche Zuwachsrate liegt bei durchschnittlich drei Prozent. Die Lebenserwartung lag 1991 im Schnitt bei 51 Jahren (1973 bei 45 Jahren) - niedriger als auf irgendeinem anderen Kontinent. Jedes Jahr sterben vier Millionen Kinder vor ihrem fünften Geburtstag (hundertfünfzig auf tausend gegenüber zehn auf tausend in Westeuropa und Amerika). In beiderlei Hinsicht bildet Afrika das Schlußlicht. Am Ende der Tabelle liegt Schwarzafrika auch in punkto Wirtschaftsentwicklung.

Es fällt im Vergleich immer weiter zurück: Ghanas jährliches Prokopfeinkommen lag 1960 gleichauf mit dem Südkoreas, höher als das Indonesiens; heute ist das indonesische Prokopfeinkommen dreimal, das südkoreanische fünfmal größer. Schwarzafrika hat jedoch auch absolut an Boden verloren. Die Weltbank konstatiert ein durchgängiges Entwicklungsmuster: bescheidener Fortschritt nach der Unabhängigkeit in den Sechzigern, Stagnation in den Siebzigern, Niedergang in den Achtzigern. Zwischen 1980 und 1990 sank das Prokopfeinkommen jedes Jahr um 1,1 Prozent. Der Anteil des Kontinents am Welthandel beträgt gerade noch 1,5 Prozent. Die Industrieproduktion ist volkswirtschaftlich kaum bedeutsamer als vor dreißig Jahren. In zwanzig Staaten übersteigt die Verschuldung das Bruttosozialprodukt eines Jahres; in weiteren zwanzig Ländern beläuft es sich auf fünfzig bis hundert Prozent davon.

Von zwischenstaatlichen Kriegen ist Afrika weithin verschont geblieben; da gab es nur 1977 den Ogadenkrieg zwischen Somalia und Äthiopien und 1979 den tansanischen Einfall in Idi Amins Uganda. Desto größer ist freilich die Zahl der Bürgerkriege, Stammeskonflikte und ethnischen Streitigkeiten. Solche Konflikte toben derzeit im Sudan, in Liberia, Sierra Leone, Ruanda, Burundi, Zaire und immer noch in Angola. Sie fordern überall einen hohen Blutzoll. Außerdem haben sie eine massenhafte Entwurzelung der Menschen ausgelöst: In Afrika mit seinen rund zehn Prozent der Weltbevölkerung ist heute die Hälfte aller Flüchtlinge auf der Erde anzutreffen.