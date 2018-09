Aus der Polizeistation dringt noch helles Licht auf die breite Szeroka-Straße und läßt die feinen Flocken im Schneegestöber weiß aufleuchten. Kein Auto, nicht einmal späte Spaziergänger stören mehr die Stille des Winterabends in Kazimierz, dem einstigen jüdischen Viertel von Krakau. Nur ein alter Mann wankt mit seltsam zischenden Lauten und erhobenen Armen auf die wachhabenden Polizisten zu, als wolle er ihnen bedeuten: Ich ergebe mich. Doch sie lachen nur, geben ihm Feuer und winken ihm zu. Mit dem glücklichen Lächeln eines Kindes bleibt der Betrunkene zurück. Von Zeit zu Zeit glüht die Zigarette im Dunkeln auf, auf dem Filzhut sammeln sich Flocken, doch der Alkohol läßt ihn die Kälte nicht spüren.

Viele seiner Krakauer Mitbürger würden ihn zum sprichwörtlichen "Abschaum von Kazimierz" zählen. Zu jener angeblich großen Zahl von Asozialen, Säufern und berufsmäßigen Straftätern, die sich hier nach dem Krieg ansiedelten, nachdem kaum einer der alten Bewohner aus den KZs von Treblinka, Auschwitz und Buchenwald zurückgekehrt war. Für den Wirt des Restaurants "Ariel" gleich gegenüber der Polizeistation verkörpert der verrückte Alte hingegen eher den "guten Geist" der Straße. Verleihen skurrile Randexistenzen wie diese dem Viertel doch erst das gewisse Etwas, das es abhebt von der Krakauer Innenstadt der Offiziellen und der Etablierten.

Durch Kazimierz weht - verstärkt seit den Dreharbeiten zu Steven Spielbergs Film über die Schindler-Liste - ein Hauch von Boheme, Nostalgie und findigem Geschäftssinn. Kein Café ohne Galerie, keine Galerie ohne jüdische Motive. Der Buchladen Jordan an der Nordseite der Szeroka-Straße bietet Touristen aus Israel, Amerika, Holland und Deutschland vergilbt gehaltene Postkarten, Photoalben und Erinnerungsbände aus der untergegangenen Welt des Ostjudentums und neuerdings auch Touren mit Kleinbussen zu den Drehplätzen von "Schindlers Liste": für nur 200 000 Zloty (gut 13 Mark). Im Restaurant "Ariel" werden snobistischen Neureichen koscherer Kaffee und gefillte Fisch zu Zigeuner- und Klezmerklängen einer russischen Band serviert: Nicht nur bei den alle zwei Jahre stattfindenden Festivals der jüdischen Kultur offeriert Kazimierz Kunst zwischen Pennern und Ruinen.

Seinen Namen erhielt der Stadtteil von König Kasimir dem Großen; die Überreste der Festungsmauern aus dem Jahre 1335 sind noch heute entlang der Paulinska-Straße zu besichtigen. Zur Judenstadt wurde der Teil um die Szeroka-Straße aber erst nach 1494, als König Olbricht die Juden aus der Stadt Krakau vertrieb: Es hieß, sie hätten Brände gelegt. Gut 300 Jahre, bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts, sollte es dann dauern, bis Juden wieder außerhalb ihres bis dahin durch eine Mauer vom polnischen Teil getrennten Kazimierz siedeln durften: Die Reichen begannen sofort in die neu gebaute, breite Dietl-Straße abzuwandern - die Armen und Orthodoxen blieben zurück in den engen Gassen des Schtetl. "Die ehemalige Judenstadt", sagt Eugeniusz Duda, der Leiter des Jüdischen Museums in der Alten Synagoge, "wurde erkennbar ein Gebiet zweiter Kategorie." Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die neue kommunistische Macht versucht, das lumpenproletarische Viertel durch die Ansiedlung von Künstlern attraktiver zu machen. In den Nachkriegsbau Szeroka-Straße 25/26, gleich neben der Alten (und tatsächlich ältesten polnischen) Synagoge, zogen Maler, Schauspieler und Schriftsteller ein. Eine Zeitlang beherbergte das unauffällige Gebäude mit dem verheißungsvollen Namen "Unter der Palme" auch den Komponisten Krzysztof Penderecki. Doch die "Palme" blieb eine Insel von Privilegierten in einem Meer von Deklassierten. Immer mehr Rentner, immer mehr Einpersonenhaushalte, immer weniger Erwerbstätige notierte die Statistik: Hatten 1950 noch 31 900 Personen in Kazimierz gewohnt, so waren es 1970 noch 25 200 und 1994 gar nur 17 000.

Nun drängt sich die Armut in immer weniger Häusern zwischen immer mehr verfallenden Ruinen. Vom Hotelzimmer aus geht der Blick über den Vorhof der Poper-Synagoge zu einer trostlosen Häuserwand - die toten, schwarzen Fensterlöcher sind mit Balken vernagelt, die Türrahmen herausgerissen, die Fassaden verwittert, abgeblättert, zerfressen. Seit langem wohnt hier niemand mehr; nur Katzen streichen über die Treppen auf der Suche nach Mäusen, und ab und an lassen sich Dutzende von krächzenden Krähen auf dem morschen Dach nieder. Noch künden in der Szeroka-Straße weder Leuchtreklamen noch Boutiquen von der lärmenden Geschäftigkeit der neuen Zeit; und trotz des Marktes am Ende der Meiselsa-Straße ist Kazimierz still und leer, ein Relikt aus einer untergegangenen Zeit.

Und doch. In das depressive Einheitsgrau der Szeroka-, Jozefa- und Meiselsa-Straße stehlen sich einzelne hellgetünchte Fassaden. Mitten im Verfall wächst etwas Neues. Kazimierz belebt sich.

Nicht durch Regeneration von innen, sondern durch Reanimation von außen.